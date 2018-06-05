Трагедия произошла сегодня днем в провинции Ляонин.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Жертвами взрыва на руднике в Китае стали 11 человек, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня около 16:10 по местному времени в районе Наньфэнь в провинции Ляонин.

Сообщается, что на въезде в шахту взорвался автомобиль, который перевозил взрывчатку на железный рудник.

11 человек погибли. Еще по меньшей мере 25 рабочих заблокированы под землей.