На правом берегу Казанки появится площадка для выстрела в честь юбилея Казанского адмиралтейства

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). На правом берегу Казанки появится площадка для выстрела в честь 300-летия Казанского адмиралтейства, сквер и парковка. Соответствующее поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.
Так, Президент РТ поручил разработать комплексный проект по берегоукреплению и освоению территории Нижнезареченской дамбы и правого берега Казанки. Кроме того, он дал поручение капитально отремонтировать улицу Архангельская и переулок Архангельский, которые ведут к объекту культурного наследия республиканского значения Зилантов монастырь.
Также исполком Казани совместно с ПСО «Казань» приступят к работе по берегоукреплению земельного участка и строительства моста к объекту культурного наследия «Памятник павшим воинам на реке Казанке».
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