Уремович: Бердыев вежлив и знает все о тактике

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Фото: rubin-kazan.ru
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Защитник казанского «Рубина» Филип Уремович после подписания контракта с клубом рассказал о встрече с главным тренером команды Курбаном Бердыевым. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам игрока, Бердыев сказал, что доволен этим трансфером. «Мне кажется, у нас получился диалог. Он сказал, что мне предстоит к кое-чему привыкнуть. Думаю, что всё получится. Я слышал много хорошего о команде. Надеюсь, что смогу многому научиться, и он (Бердыев) останется мною доволен. Уже по первому общению понял: он вежлив и знает все о тактике», – заявил Уремович.
Хорватский защитник Филип Уремович подписал контракт с «Рубином» 4 июня. Соглашение 21-летнего футболиста с клубом рассчитано на четыре года, Уремович будет выступать под пятым номером.
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