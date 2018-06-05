Уремович: Бердыев вежлив и знает все о тактике

Новичок казанского «Рубина» рассказал о встрече с главным тренером команды.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Защитник казанского «Рубина» Филип Уремович после подписания контракта с клубом рассказал о встрече с главным тренером команды Курбаном Бердыевым. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам игрока, Бердыев сказал, что доволен этим трансфером. «Мне кажется, у нас получился диалог. Он сказал, что мне предстоит к кое-чему привыкнуть. Думаю, что всё получится. Я слышал много хорошего о команде. Надеюсь, что смогу многому научиться, и он (Бердыев) останется мною доволен. Уже по первому общению понял: он вежлив и знает все о тактике», – заявил Уремович.

Хорватский защитник Филип Уремович подписал контракт с «Рубином» 4 июня. Соглашение 21-летнего футболиста с клубом рассчитано на четыре года, Уремович будет выступать под пятым номером.

