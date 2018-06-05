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Эльза Кузнецова

5 июня 2018, 17:32

Общество

Агрызский район выиграл 55 млн рублей на реконструкцию парка «Орешник»

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Фото: agryz-rt.ru


Планируется, что реконструкция парка завершится к концу 2019 года.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Агрызский район принял участие во всероссийском конкурсе и выиграл грант на сумму 55 млн рублей на реконструкцию парковой зоны «Орешник», пишет газета «Агрызские вести».

Парковая зона «Орешник» появилась четыре года назад, она располагается на четырех гектарах. Планируется, что реконструкция парка завершится к концу 2019 года. В оформлении будут использованы железнодорожные элементы. Отражение специфики города было главным условием конкурса.

В парке будут созданы все условия для комфортного отдыха всех слоев и возрастов жителей и гостей города. При входе в парк планируется размещение зоны барбекю и лесного кафе. В парковой зоне расположится и центральная площадка со сценой и амфитеатром, на которой планируется праздновать Сабантуй и проводить другие мероприятия.

Также будут оборудованы детская и спортивная площадки, скейт-площадка, велодорожка, планируется создать самый длинный веревочный парк в республике. Недействующая водонапорная башня исполнит роль скалодрома, а поднявшись на нее по внутренней винтовой лестнице, можно попасть на смотровую площадку, откуда открывается обзор города.

Осенью состоятся очередные общественные обсуждения по поводу нового облика парка. Предыдущие обсуждения прошли в апреле этого года.

 

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