Производители молока в РТ получат 880 млн рублей из-за низких закупочных цен

Общая сумма компенсаций из-за снижения закупочных цен на молоко составит 2,3 млрд рублей.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За второй квартал сельхозпроизводители Татарстана получат поддержку в 880 млн рублей из-за низких закупочных цен на молоко. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

По словам вице-премьера, с начала года была оказана первичная поддержка в 600 млн рублей, выделенных из федерального и республиканского бюджетов. Кроме того, за первый квартал Татарстан выдал 800 млн рублей из расчета 3 рубля за литр молока.

«За второй квартал, включая июнь, потребуется 880 млн рублей из расчета 3 рубля на литр», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В целом сумма компенсаций из-за снижения закупочных цен на молоко составит 2,3 млрд рублей.

«На второе полугодие поддержка по молоку не планируется, заканчивается в июне. Сейчас компенсируем за апрель. На следующей неделе будут готовы документы, и за май начнем выдавать. Субсидии за июнь выдадим в июле, а затем выплаты прекратятся», – уточнил в беседе с журналистами Марат Ахметов.

Он отметил, что уже в июле может произойти незначительный рост закупочных цен на молоко. Сейчас средняя закупочная цена на молоко составляет 18 рублей 66 копеек за литр, заметил глава Минсельхозпрода РТ.