Рустам Минниханов сохранил лидерство в медиарейтинге губернаторов ПФО

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов Приволжского федерального округа за май текущего года. Соответствующее исследование подготовила компания «Медиалогия».
Второе место в топе занял врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, на третьей строчке — глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
В рейтинге глав регионов России Рустам Минниханов улучшил свою позицию на одну строчку и занял пятое место. Лидерами стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор московской области Андрей Воробев, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
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