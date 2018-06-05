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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). За хищение 74 млн рублей из бюджета Алексею Рыбушкину «светит» 8,5 лет лишения свободы, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В Кировском районном суде продолжается рассмотрение громкого дела о хищении бюджетных средств в размере 74 млн рублей.
Обвиняемыми по делу проходят первый заместитель начальника правового управления Исполкома города Алексей Рыбушкин, начальник отдела по вопросам жилищного законодательства Леонид Ляпахин и начальник группы юридического отдела и муниципального заказа управления культуры 34-летнего Альберт Мухутдинов.
По версии следствия, начиная с осени 2011 года фигуранты уголовного дела по подложным документам о якобы выполненных работах и оказанных услугах между юрлицами и подразделениями исполкома обращались в суд о взыскании долга. Ущерб от действий мошенников превысил 74 млн рублей.
Гособвинитель, выступая в прениях сторон, запросил для Алексея Рыбушкина 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима с штрафом в 4 млн рублей. Двум другим фигурантом дела – Альберту Мухутдинову и Леониду Ляпахину – прокурор попросил назначить наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штраф в 2 млн рублей.
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