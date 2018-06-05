Èãîðü Êðóòîé: Êàçàíü îêàçàëàñü ãîðîäîì, ãäå äåòè ìîðàëüíî è òâîð÷åñêè ïîìîãàþò äðóã äðóãó

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ
(Êàçàíü, 5 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àííà Òàðëåöêàÿ). Ñåãîäíÿ íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Èãîðü Êðóòîé è ìýð Êàçàíè Èëüñóð Ìåòøèí ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñòàðòå ðåãèîíàëüíûõ òóðîâ ôåñòèâàëÿ «Äîáðàÿ âîëíà». Êðîìå òîãî, áûë óòâåðæäåí ñîñòàâ Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ôåñòèâàëÿ è îïðåäåëåíà äàòà ãàëà-êîíöåðòà – 30 íîÿáðÿ.
«Äî ñèõ ïîð íå ñóùåñòâîâàëî ïëîùàäêè ãäå äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè è îáû÷íûå ðåáÿòà äåëàþò ÷òî-òî ñîâìåñòíî. Äåòè ìîðàëüíî è òâîð÷åñêè ïîìîãàþò äðóã äðóãó. ß ðàä, ÷òî Êàçàíü îêàçàëàñü òåì ãîðîäîì, ãäå íàø ïðîåêò ñòàë âîçìîæíûì», – ñêàçàë íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ Èãîðü Êðóòîé.
Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîõîäèò âî âòîðîé ðàç. Åñëè â 2017 ãîäó îí îõâàòèë òîëüêî Òàòàðñòàí, òî ñåãîäíÿ «Äîáðàÿ âîëíà» çàõâàòèò åùå äåâÿòü ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. Îòáîðî÷íûå òóðû ïðîéäóò òàêæå â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Åêàòåðèíáóðãå, Íîâîñèáèðñêå, Âëàäèâîñòîêå, Ñåâàñòîïîëå, Êðàñíîäàðå è Êóðñêå. Òàêîå ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè «Äîáðîé âîëíû» ñòàëî âîçìîæíî áëàãîäàðÿ ïîëó÷åíèþ ãðàíòà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ñóììà ãðàíòà ñîñòàâèëà 66 ìëí ðóáëåé.
«Ñòðîÿ ïëàíû î òîì, êàêèì áóäåò íàø ãîðîä, ìû õîòèì âèäåòü Êàçàíü ñàìûì äîáðûì ãîðîäîì íà çåìëå. Ñåãîäíÿ ñ íàøèì áîëüøèì äðóãîì Èãîðåì Êðóòûì ìû îôèöèàëüíî äàåì ñòàðò îòáîðî÷íîãî òóðà, êîòîðûé îñåíüþ ñîáåðåò íà îäíîé ñöåíå òàëàíòëèâûõ ðåáÿò è çâåçä ðîññèéñêîé ýñòðàäû. Îòðàäíî, ÷òî íàø ôåñòèâàëü ÿâëÿåòñÿ ïëîùàäêîé, ãäå ñáûâàþòñÿ äåòñêèå ìå÷òû», – îòêðûë âñòðå÷ó Èëüñóð Ìåòøèí.
Òâîð÷åñòâî ðåáÿò áóäåò îöåíèâàòüñÿ ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì: âîêàë, õîðåîãðàôèÿ è ñöåíè÷åñêîå èñêóññòâî. Ñ ìîìåíòà ñòàðòà ðåãèîíàëüíûõ òóðîâ â êàæäîì ãîðîäå-ó÷àñòíèêå áóäóò ïðîõîäèòü òâîð÷åñêèå è áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè. Èõ çàäà÷à – ïîêàçàòü, ÷òî èñòèííîå òâîð÷åñòâî íå ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíî ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. Êàê ðàññêàçàë Èãîðü Êðóòîé, ôåñòèâàëü âîïëîùàåò è äåòñêèå ìå÷òû. Íàïðèìåð, ó ðåáÿò ñáûëèñü òàêèå, êàçàëîñü áû ñíà÷àëà, íåñáûòî÷íûå ìå÷òàíèÿ, êàê âñòðå÷à ñ Ñîôèåé Ðîòàðó, Þðèåì Áàøìåòîì èëè ïðèìà-áàëåðèíîé Áîëüøîãî òåàòðà Ñâåòëàíîé Çàõàðîâîé. Êòî-òî èç äåòåé ïðîñòî õîòåë ùåíêà – è ýòà ìå÷òà ñòàëà ðåàëüíîñòüþ. È ýòî òîëüêî íà÷àëî.
Â Êà÷åñòâå ïðèçîâ ýòîãî ãîäà ñòàíåò ó÷àñòèå ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ â ïðîåêòàõ Àêàäåìèè ïîïóëÿðíîé ìóçûêè Èãîðÿ Êðóòîãî, îòäûõ â «Àðòåêå», ïîåçäêè â Ñî÷è íà âçðîñëóþ «Äîáðóþ âîëíó» è Åâðîâèäåíèå.
Íà÷èíàÿ ïîäïèñûâàòü äîêóìåíòû, Èãîðü Êðóòîé ãðîìêî ñêàçàë «Óðà!» è çàë âçîðâàëñÿ àïëîäèñìåíòàìè.
Âå÷åðîì â Êàçàíè ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ ãèìíà «Äîáðîé âîëíû» è áîëüøîé îò÷åòíûé êîíöåðò ôèëèàëà Àêàäåìèè ïîïóëÿðíîé ìóçûêè Èãîðÿ Êðóòîãî â Ïîâîëæüå ñ ó÷àñòèåì åãî îñíîâàòåëÿ, ãðóïï «Áîëüøîé êóø», «Ìóðàêàìè» è «Ïðîãóëüùèêè», Ýëüìèðû Êàëèìóëëèíîé, Àíäðåÿ Ðóäåíêî è ìíîãèõ äðóãèõ.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Àíàëèòèêè ïðîàíàëèçèðîâàëè êîëè÷åñòâî ñâîáîäíûõ ìåñò â ïîåçäàõ, îòïðàâëÿþùèõñÿ èç Ìîñêâû çà äåíü äî ìàò÷åé â Êàçàíè.
Ïî ñîîáùåíèÿì î÷åâèäöåâ, â æèëîì ïîìåùåíèè çàãîðåëñÿ òåëåôîí, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîñòðàäàëè åùå äâå ñîñåäíèå êâàðòèðû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðîññèéñêèõ ñèëîâûõ âåäîìñòâàõ èñïîëüçóþòñÿ áîëåå 2,5 òûñÿ÷ áðîíèðîâàííûõ àâòîìîáèëåé ïðîèçâîäñòâà «Àñòåéñ».
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà çàâåðøèòñÿ ê êîíöó 2019 ãîäà.
Òàòàðñòàíñêèé ïðåçèäåíò çàíÿë ïåðâóþ ñòðî÷êó â òîïå «Ìåäèàëîãèè».
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîðó÷èë ðàçðàáîòàòü êîìïëåêñíûé ïðîåêò ïî áåðåãîóêðåïëåíèþ è îñâîåíèþ òåððèòîðèè Íèæíåçàðå÷åíñêîé äàìáû è ïðàâîãî áåðåãà Êàçàíêè.
Íîâè÷îê êàçàíñêîãî «Ðóáèíà» ðàññêàçàë î âñòðå÷å ñ ãëàâíûì òðåíåðîì êîìàíäû.
Îäèí èç îñíîâíûõ ãîñïèòàëåé FIFÀ â Êàçàíè îò÷èòàëñÿ î ãîòîâíîñòè ê ìóíäèàëþ.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà âñòðåòèëñÿ ñ ãåíäèðåêòîðîì êðàñíîäàðñêîé êîìïàíèè.
Èãîðü Êðóòîé è Èëüñóð Ìåòøèí ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñòàðòå ðåãèîíàëüíûõ òóðîâ ôåñòèâàëÿ «Äîáðàÿ âîëíà».
Ãîðîäñêàÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ðåãóëÿðíî ïðîñèò îòêëèêíóòüñÿ âîçìîæíûõ ñâèäåòåëåé ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîñòðàäàëè ëþäè.
Ðåáÿòàì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîäíÿòüñÿ íà áîðò Boeing-738 àâèàêîìïàíèé Pegas Fly è CRJ-200 àâèàêîìïàíèè RusLine.
Â Êàçàíñêîì Ýðìèòàæå îòêðûëàñü âûñòàâêà «Öàðñêèå äàðû».
Â ÐÒ ïî èòîãàì ïÿòè ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïðîèñøåñòâèé ïî âèíå âîäèòåëåé àâòîáóñà.