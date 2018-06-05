Ãëàâíîå
Â Êàçàíè íàøëè è íàêàçàëè âîäèòåëåé, ñêðûâøèõñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ

Òàòàð-èíôîðì

5 èþíÿ 2018, 16:52

ÎáùåñòâîÊóëüòóðà

Èãîðü Êðóòîé: Êàçàíü îêàçàëàñü ãîðîäîì, ãäå äåòè ìîðàëüíî è òâîð÷åñêè ïîìîãàþò äðóã äðóãó

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ


Èãîðü Êðóòîé è Èëüñóð Ìåòøèí ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñòàðòå ðåãèîíàëüíûõ òóðîâ ôåñòèâàëÿ «Äîáðàÿ âîëíà».

(Êàçàíü, 5 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àííà Òàðëåöêàÿ). Ñåãîäíÿ íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Èãîðü Êðóòîé è ìýð Êàçàíè Èëüñóð Ìåòøèí ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñòàðòå ðåãèîíàëüíûõ òóðîâ ôåñòèâàëÿ «Äîáðàÿ âîëíà». Êðîìå òîãî, áûë óòâåðæäåí ñîñòàâ Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ôåñòèâàëÿ è îïðåäåëåíà äàòà ãàëà-êîíöåðòà – 30 íîÿáðÿ.

«Äî ñèõ ïîð íå ñóùåñòâîâàëî ïëîùàäêè ãäå äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè è îáû÷íûå ðåáÿòà äåëàþò ÷òî-òî ñîâìåñòíî. Äåòè ìîðàëüíî è òâîð÷åñêè ïîìîãàþò äðóã äðóãó. ß ðàä, ÷òî Êàçàíü îêàçàëàñü òåì ãîðîäîì, ãäå íàø ïðîåêò ñòàë âîçìîæíûì», – ñêàçàë íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ Èãîðü Êðóòîé.

ÐŸÐ¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ ÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€Ñ ÐšÑ€ÑƒÑ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ ÐœÐµÑ‚ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¾ ÑÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ðµ Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ‚ÑƒÑ€Ð¾Ð² Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ð»Ñ â€œÐ”Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð°â€

Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîõîäèò âî âòîðîé ðàç. Åñëè â 2017 ãîäó îí îõâàòèë òîëüêî Òàòàðñòàí, òî ñåãîäíÿ «Äîáðàÿ âîëíà» çàõâàòèò åùå äåâÿòü ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. Îòáîðî÷íûå òóðû ïðîéäóò òàêæå â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Åêàòåðèíáóðãå, Íîâîñèáèðñêå, Âëàäèâîñòîêå, Ñåâàñòîïîëå, Êðàñíîäàðå è Êóðñêå. Òàêîå ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè «Äîáðîé âîëíû» ñòàëî âîçìîæíî áëàãîäàðÿ ïîëó÷åíèþ ãðàíòà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ñóììà ãðàíòà ñîñòàâèëà 66 ìëí ðóáëåé.

«Ñòðîÿ ïëàíû î òîì, êàêèì áóäåò íàø ãîðîä, ìû õîòèì âèäåòü Êàçàíü ñàìûì äîáðûì ãîðîäîì íà çåìëå. Ñåãîäíÿ ñ íàøèì áîëüøèì äðóãîì Èãîðåì Êðóòûì ìû îôèöèàëüíî äàåì ñòàðò îòáîðî÷íîãî òóðà, êîòîðûé îñåíüþ ñîáåðåò íà îäíîé ñöåíå òàëàíòëèâûõ ðåáÿò è çâåçä ðîññèéñêîé ýñòðàäû. Îòðàäíî, ÷òî íàø ôåñòèâàëü ÿâëÿåòñÿ ïëîùàäêîé, ãäå ñáûâàþòñÿ äåòñêèå ìå÷òû», – îòêðûë âñòðå÷ó Èëüñóð Ìåòøèí.

ÐŸÐ¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ ÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€Ñ ÐšÑ€ÑƒÑ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ ÐœÐµÑ‚ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¾ ÑÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ðµ Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ‚ÑƒÑ€Ð¾Ð² Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ð»Ñ â€œÐ”Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð°â€

Òâîð÷åñòâî ðåáÿò áóäåò îöåíèâàòüñÿ ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì: âîêàë, õîðåîãðàôèÿ è ñöåíè÷åñêîå èñêóññòâî. Ñ ìîìåíòà ñòàðòà ðåãèîíàëüíûõ òóðîâ â êàæäîì ãîðîäå-ó÷àñòíèêå áóäóò ïðîõîäèòü òâîð÷åñêèå è áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè. Èõ çàäà÷à – ïîêàçàòü, ÷òî èñòèííîå òâîð÷åñòâî íå ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíî ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. Êàê ðàññêàçàë Èãîðü Êðóòîé, ôåñòèâàëü âîïëîùàåò è äåòñêèå ìå÷òû. Íàïðèìåð, ó ðåáÿò ñáûëèñü òàêèå, êàçàëîñü áû ñíà÷àëà, íåñáûòî÷íûå ìå÷òàíèÿ, êàê âñòðå÷à ñ Ñîôèåé Ðîòàðó, Þðèåì Áàøìåòîì èëè ïðèìà-áàëåðèíîé Áîëüøîãî òåàòðà Ñâåòëàíîé Çàõàðîâîé. Êòî-òî èç äåòåé ïðîñòî õîòåë ùåíêà – è ýòà ìå÷òà ñòàëà ðåàëüíîñòüþ. È ýòî òîëüêî íà÷àëî.

Â Êà÷åñòâå ïðèçîâ ýòîãî ãîäà ñòàíåò ó÷àñòèå ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ â ïðîåêòàõ Àêàäåìèè ïîïóëÿðíîé ìóçûêè Èãîðÿ Êðóòîãî, îòäûõ â «Àðòåêå», ïîåçäêè â Ñî÷è íà âçðîñëóþ «Äîáðóþ âîëíó» è Åâðîâèäåíèå.

ÐŸÐ¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ ÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð˜Ð³Ð¾Ñ€Ñ ÐšÑ€ÑƒÑ‚Ð¾Ð³Ð¾ Ñ ÐœÐµÑ‚ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¾ ÑÑ‚Ð°Ñ€Ñ‚Ðµ Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ñ‚ÑƒÑ€Ð¾Ð² Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ð»Ñ â€œÐ”Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð»Ð½Ð°â€

Íà÷èíàÿ ïîäïèñûâàòü äîêóìåíòû, Èãîðü Êðóòîé ãðîìêî ñêàçàë «Óðà!» è çàë âçîðâàëñÿ àïëîäèñìåíòàìè.

Âå÷åðîì â Êàçàíè ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ ãèìíà «Äîáðîé âîëíû» è áîëüøîé îò÷åòíûé êîíöåðò ôèëèàëà Àêàäåìèè ïîïóëÿðíîé ìóçûêè Èãîðÿ Êðóòîãî â Ïîâîëæüå ñ ó÷àñòèåì åãî îñíîâàòåëÿ, ãðóïï «Áîëüøîé êóø», «Ìóðàêàìè» è «Ïðîãóëüùèêè», Ýëüìèðû Êàëèìóëëèíîé, Àíäðåÿ Ðóäåíêî è ìíîãèõ äðóãèõ.
 

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Àãðûçñêèé ðàéîí âûèãðàë 55 ìëí ðóáëåé íà ðåêîíñòðóêöèþ ïàðêà «Îðåøíèê»
Íîâîñòè äíÿ
18:20
Áîëåëüùèêè ×Ì-2018 ðàñêóïèëè âñå áèëåòû íà ïîåçäà Ìîñêâà — Êàçàíü

Àíàëèòèêè ïðîàíàëèçèðîâàëè êîëè÷åñòâî ñâîáîäíûõ ìåñò â ïîåçäàõ, îòïðàâëÿþùèõñÿ èç Ìîñêâû çà äåíü äî ìàò÷åé â Êàçàíè.

18:12
Áóðãàíîâ îòêðûë Âñåðîññèéñêóþ êîíôåðåíöèþ ïî ïðèáîðîñòðîåíèþ â Êàçàíè
18:04
Ñîâåò ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó íà÷àë èññëåäîâàíèå áèçíåñ-êëèìàòà â ÐÒ
17:56
Â Êðûìó îòâåòèëè íà çàÿâëåíèÿ óêðàèíñêèõ âëàñòåé îá èõ ïðè÷àñòíîñòè ê çàñóõå íà ïîëóîñòðîâå
17:55
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ î÷åâèäöû ñíÿëè íà âèäåî ïîæàð â áûâøåì îáùåæèòèè

Ïî ñîîáùåíèÿì î÷åâèäöåâ, â æèëîì ïîìåùåíèè çàãîðåëñÿ òåëåôîí, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîñòðàäàëè åùå äâå ñîñåäíèå êâàðòèðû.

17:52
Â Åëàáóæñêîì ðàéîíå ÐÒ îïðåäåëèëè áàòûðà âåñåííåãî ñåâà
17:45
Çàêëþ÷åííûå èç Ìàìàäûøñêîé êîëîíèè ñîçäàëè ñåìüþ
17:40
Íîâåéøèé áîåâîé ëàçåð «Ïåðåñâåò» óñòàíîâÿò â ÷åëíèíñêèå áðîíåâèêè

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðîññèéñêèõ ñèëîâûõ âåäîìñòâàõ èñïîëüçóþòñÿ áîëåå 2,5 òûñÿ÷ áðîíèðîâàííûõ àâòîìîáèëåé ïðîèçâîäñòâà «Àñòåéñ».

17:40
Àê Áàðñ Áàíê ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÎÝÇ «Àëàáóãà» è ÒÎÑÝÐ «×åëíû»
17:36
Ïåñêîâ: Â ãàðàæå Ïðåçèäåíòà ñëèøêîì ìàëî ðîññèéñêèõ ëèìóçèíîâ
17:32
Àãðûçñêèé ðàéîí âûèãðàë 55 ìëí ðóáëåé íà ðåêîíñòðóêöèþ ïàðêà «Îðåøíèê»

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà çàâåðøèòñÿ ê êîíöó 2019 ãîäà.

17:24
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ñîõðàíèë ëèäåðñòâî â ìåäèàðåéòèíãå ãóáåðíàòîðîâ ÏÔÎ

Òàòàðñòàíñêèé ïðåçèäåíò çàíÿë ïåðâóþ ñòðî÷êó â òîïå «Ìåäèàëîãèè».

17:20
Íà ïðàâîì áåðåãó Êàçàíêè ïîÿâèòñÿ ïëîùàäêà äëÿ âûñòðåëà â ÷åñòü þáèëåÿ Êàçàíñêîãî àäìèðàëòåéñòâà

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîðó÷èë ðàçðàáîòàòü êîìïëåêñíûé ïðîåêò ïî áåðåãîóêðåïëåíèþ è îñâîåíèþ òåððèòîðèè Íèæíåçàðå÷åíñêîé äàìáû è ïðàâîãî áåðåãà Êàçàíêè.

17:16
Óðåìîâè÷: Áåðäûåâ âåæëèâ è çíàåò âñå î òàêòèêå

Íîâè÷îê êàçàíñêîãî «Ðóáèíà» ðàññêàçàë î âñòðå÷å ñ ãëàâíûì òðåíåðîì êîìàíäû.

17:12
Ïðîèçâîäèòåëè ìîëîêà â ÐÒ ïîëó÷àò 880 ìëí ðóáëåé èç-çà íèçêèõ çàêóïî÷íûõ öåí
17:10
Â ýêñòðåííîì ðåæèìå âî âðåìÿ ×Ì-2018 ãîðáîëüíèöà ¹ 7 ñìîæåò ïðèíÿòü äî 500 ïîñòðàäàâøèõ

Îäèí èç îñíîâíûõ ãîñïèòàëåé FIFÀ â Êàçàíè îò÷èòàëñÿ î ãîòîâíîñòè ê ìóíäèàëþ.

17:05
Çà õèùåíèå 74 ìëí ðóáëåé èç áþäæåòà Àëåêñåþ Ðûáóøêèíó «ñâåòèò» 8,5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû
17:00
Ìèíòðàíñ ÐÒ íàçâàë çîíû çàïðåòà è îãðàíè÷åíèÿ ïîëåòîâ áåñïèëîòíèêîâ âî âðåìÿ ×Ì-2018
16:56
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ãëàâîé êîìïàíèè «Ðîìåêñ-Êóáàíü»

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà âñòðåòèëñÿ ñ ãåíäèðåêòîðîì êðàñíîäàðñêîé êîìïàíèè.

16:52
Èãîðü Êðóòîé: Êàçàíü îêàçàëàñü ãîðîäîì, ãäå äåòè ìîðàëüíî è òâîð÷åñêè ïîìîãàþò äðóã äðóãó

Èãîðü Êðóòîé è Èëüñóð Ìåòøèí ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñòàðòå ðåãèîíàëüíûõ òóðîâ ôåñòèâàëÿ «Äîáðàÿ âîëíà».

16:45
Â Êàçàíè íàøëè è íàêàçàëè âîäèòåëåé, ñêðûâøèõñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ

Ãîðîäñêàÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ðåãóëÿðíî ïðîñèò îòêëèêíóòüñÿ âîçìîæíûõ ñâèäåòåëåé ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîñòðàäàëè ëþäè.

16:42
Âîñïèòàííèêè íèæíåêàìñêîãî äåòñêîãî äîìà ïîñèäåëè çà øòóðâàëîì Boeing-738

Ðåáÿòàì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîäíÿòüñÿ íà áîðò Boeing-738 àâèàêîìïàíèé Pegas Fly è CRJ-200 àâèàêîìïàíèè RusLine.

16:28
Ýêñêóðñèîííûé ðåòðî-òðàìâàé íà÷íåò êàòàòü òóðèñòîâ Êàçàíè ñ 7 èþíÿ
16:14
Â Êàçàíü èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèáûëè 25 öàðñêèõ ïîäàðêîâ

Â Êàçàíñêîì Ýðìèòàæå îòêðûëàñü âûñòàâêà «Öàðñêèå äàðû».

16:08
Â Òàòàðñòàíå îáåñïîêîåíû ðîñòîì ÄÒÏ ïî âèíå îòâëåêàþùèõñÿ íà ãàäæåòû âîäèòåëåé

Â ÐÒ ïî èòîãàì ïÿòè ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïðîèñøåñòâèé ïî âèíå âîäèòåëåé àâòîáóñà.

Ñîáûòèÿ

05 èþíÿ×åìïèîí è îáëàäàòåëü Êóáêà Ñëîâåíèè: ÷òî çà èãðîêà ïîäïèñàë êàçàíñêèé «Ðóáèí»?

05 èþíÿÔàíàòñêèé Àðìàãåääîí: áóäåò ëè Êàçàíü ñâèäåòåëåì âîéíû óëüòðàñ âî âðåìÿ ìàò÷åé ×Ì ïî ôóòáîëó

05 èþíÿÐåéòèíã ðîññèéñêèõ ñòàäèîíîâ ê ×Ì-2018: îò ñàìîãî êðàñèâîãî äî ñàìîãî íåëåïîãî

05 èþíÿÊîìïàíèÿ «Ýòàæè»: âûãîäíàÿ ïðîäàæà êâàðòèðû ïî ïðîãðàììå «Âñå âêëþ÷åíî»

04 èþíÿÄî÷åðè Õàíèè Ôàðõè: «Êàê ïîñëåäíþþ ïàìÿòü õðàíèì öâåòîê, ñîðâàííûé ìàìîé â ñàäó»

04 èþíÿÏðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè Âëàäèìèð Ãðà÷åâ îá îáðàùåíèè ñ îòõîäàìè, ýêîëîãè÷åñêîì àóäèòå è çíà÷åíèè ìóñîðîñæèãàòåëüíûõ çàâîäîâ

04 èþíÿÊàêîâà ñóäüáà áåðåãà Êàçàíêè âäîëü óëèöû Ãàâðèëîâà: «çà» è «ïðîòèâ» çàñòðîéêè