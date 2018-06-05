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В Казани нашли и наказали водителей, скрывшихся с места ДТП

Татар-информ

5 июня 2018, 16:45

Происшествия

В Казани нашли и наказали водителей, скрывшихся с места ДТП

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Фото: архив tatar-inform


Городская Госавтоинспекция регулярно просит откликнуться возможных свидетелей ДТП, в которых пострадали люди.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Казани нашли и наказали водителей, скрывшихся с места ДТП, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Казани регулярно обращается к возможным свидетелям ДТП, в которых были травмированы люди, за помощью. Благодаря высокому профессионализму инспекторов ГИБДД и неравнодушным гражданам, удается выявить и привлечь к ответственности водителей-нарушителей.

Так, 22 марта около 9 утра водитель «Шевроле» возле дома № 127а сбил 29-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. С места происшествия водитель, как выяснилось позже, это была женщина, скрылся. Спустя почти месяц 44-летнюю автоледи-виновницу ДТП нашли и привлекли к ответственности.

Еще один случай произошел 11 мая в 9 утра. Водитель «Оки» возле дома №57 на Карла Маркса сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель малолитражки скрылся. Девушка получила травму ноги. В тот же день сотрудники ГИБДД нашли водителя – 68-летнего жителя Сабинского района – и привлекли к ответственности.

14 мая водитель «Опеля Астра» выехал на перекресток улиц Гоголя и Большой Красной на красный сигнал светофора и сбил 18-летнюю девушку, которая шла в этот момент по «зебре» на зеленый. Водитель скрылся, а девушка получила травму ноги. Спустя несколько часов 25-летнего водителя иномарки нашли.

28 мая в четвертом часу вечера водитель «Лады Ларгуса», выезжая из двора дома №16 по Бутлерова, наехал на 50-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход получил ушибы ноги. Водителя, которым оказался 25-летний житель Казани, нашли на следующий день и привлекли к ответственности.

Окончательно вину в данных происшествиях каждого из участников определят после административного расследования.   

Госавтоинспекция Казани напоминает, что за оставление места ДТП водитель может лишиться права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет, также его могут арестовать на срок до 15 суток.
 

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