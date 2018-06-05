В Казань из Санкт-Петербурга прибыли 25 царских подарков

Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Центре «Эрмитаж-Казань» состоялось открытие выставки «Царские дары». Экспозиция включает 25 раритетов — подарков российских монархов, которые они принимали в дар или дарили сами.
«Эта выставка очень небольшая, очень камерная, но очень глубокая. Сюда на время переместилась часть нашей бриллиантовой кладовой. Это действительно очень красивые вещи, и их недостаточно просто посмотреть, о них еще нужно что-то узнать, потому что за каждой вещью стоит отдельная, очень большая и очень интересная история. Часть этих вещей находилась в бриллиантовых комнатах Екатерины, вещи высокохудожественные и замечательные, и мне кажется, всем должно быть интересно», — рассказала главный хранитель музейной коллекции «Государственного Эрмитажа» Светалана Адкасина.
Среди экспонатов — овальная золотая табакерка, подаренная Петру I Августом II, хрустальный кубок от прусского короля Фридриха Вильгельма, также преподнесенная основателю Петербурга и различные портреты, которые в прошлые века считались ценными подарками.
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