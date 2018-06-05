Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с главой компании «Ромекс-Кубань»

Президент Татарстана встретился с гендиректором краснодарской компании.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором компании «Ромекс-Кубань» Алексеем Прокопенко. Соответствующая информация размещена на сайте татарстанского лидера.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере строительства и инвестиций.

Компания работает в области строительства, управления и инвестиций. Кроме того, красножарская компания занимается проектами в коммерческой и жилой недвижимости.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Альберт Нафигин, министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, и министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев.