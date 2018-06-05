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В Казани нашли и наказали водителей, скрывшихся с места ДТП

Татар-информ

5 июня 2018, 17:00

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Минтранс РТ назвал зоны запрета и ограничения полетов беспилотников во время ЧМ-2018

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Ограничения на полеты установлены вблизи «Казань-Арены» круглосуточно до 17 июля.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В связи с проведением чемпионата мира по футболу в Казани действуют запреты и ограничения на полеты воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеры, дроны, аэростаты и т.п.). Запретная для полетов зона установлена в радиусе 10 км от «Казань-Арены» до высоты 3050 м. Зона ограничения полетов действует в радиусе 110 км от стадиона до высоты 8,1 тыс. м, сообщает Миндортранс РТ.

Ограничены полеты гражданских воздушных судов, в том числе беспилотных, не оборудованных средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации. Кроме того, ограничена любая другая деятельность в воздушном пространстве, не связанная с полетами воздушных судов.

«Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в данных случаях, осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве напомнили, что согласно Кодексу РФ об административных нарушениях, на граждан может быть наложен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юрлиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ограничения будут действовать круглосуточно до 17 июля. 

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