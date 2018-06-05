Минтранс РТ назвал зоны запрета и ограничения полетов беспилотников во время ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В связи с проведением чемпионата мира по футболу в Казани действуют запреты и ограничения на полеты воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеры, дроны, аэростаты и т.п.). Запретная для полетов зона установлена в радиусе 10 км от «Казань-Арены» до высоты 3050 м. Зона ограничения полетов действует в радиусе 110 км от стадиона до высоты 8,1 тыс. м, сообщает Миндортранс РТ.
Ограничены полеты гражданских воздушных судов, в том числе беспилотных, не оборудованных средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации. Кроме того, ограничена любая другая деятельность в воздушном пространстве, не связанная с полетами воздушных судов.
«Деятельность по использованию воздушного пространства, не указанная в данных случаях, осуществляется с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», – говорится в сообщении министерства.
В ведомстве напомнили, что согласно Кодексу РФ об административных нарушениях, на граждан может быть наложен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юрлиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ограничения будут действовать круглосуточно до 17 июля.
Следующая новость
Аналитики проанализировали количество свободных мест в поездах, отправляющихся из Москвы за день до матчей в Казани.
По сообщениям очевидцев, в жилом помещении загорелся телефон, в результате чего пострадали еще две соседние квартиры.
В настоящее время в российских силовых ведомствах используются более 2,5 тысяч бронированных автомобилей производства «Астейс».
Планируется, что реконструкция парка завершится к концу 2019 года.
Татарстанский президент занял первую строчку в топе «Медиалогии».
Рустам Минниханов поручил разработать комплексный проект по берегоукреплению и освоению территории Нижнезареченской дамбы и правого берега Казанки.
Новичок казанского «Рубина» рассказал о встрече с главным тренером команды.
Один из основных госпиталей FIFА в Казани отчитался о готовности к мундиалю.
Президент Татарстана встретился с гендиректором краснодарской компании.
Игорь Крутой и Ильсур Метшин подписали соглашение о старте региональных туров фестиваля «Добрая волна».
Городская Госавтоинспекция регулярно просит откликнуться возможных свидетелей ДТП, в которых пострадали люди.
Ребятам представилась возможность подняться на борт Boeing-738 авиакомпаний Pegas Fly и CRJ-200 авиакомпании RusLine.
В Казанском Эрмитаже открылась выставка «Царские дары».
В РТ по итогам пяти месяцев текущего года отмечается рост происшествий по вине водителей автобуса.