Заключенные из Мамадышской колонии создали семью

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Заключенные из Мамадышской колонии №17 создали семью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.
Настоящая лавстори произошла на территории колонии-поселения №17, которая расположена в Мамадышском районе республики.
29-летний Руслан и 20-летняя Ангелина попали в исправительную колонию прошлым летом. Между ними сразу промелькнула искра, которая переросла в настоящее глубокое чувство, изменившее обоих влюбленных.
Ангелина, не отличавшаяся покладистым характером и кротким нравом, за что постоянно получала дисциплинарные взыскания, кардинально изменилась. Девушка устроилась в банно-прачечный комплекс дезинфектором и перестала нарушать дисциплину.
В конце мая Руслан освободился из колонии. Спустя пару дней мужчина вернулся в исправительное учреждение. Но не с новым сроком, а для того, чтобы оформить отношения с возлюбленной. Руслан и Ангелина расписались в мамадышском ЗАГСе.
Руслан переехал в Казань, устроился на работу и познакомился с родителями Ангелины. Семья приняла зятя хорошо
Теперь Ангелина делает все, чтобы выйти из колонии по УДО. В ближайшем будущем счастливые молодожены планируют завести ребенка.
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