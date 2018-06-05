В Елабужском районе РТ определили батыра весеннего сева

С выработкой в 1,4 эталонных гектаров лучшим механизатором района стал Василий Колбасов.

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе завершились посевные работы. По итогам весеннего сева в районе определили лучшего механизатора. Почетное звание «Батыр весеннего сева- 2018» получит механизатор ООО «АФ Вятские фермы» Василий Колбасов, сообщили в Управлении сельского хозяйства.

«Василий Колбасов механизатор с большим стажем работы. Родился в селе Куклюк. Всегда отличался трудолюбием и хорошими показателями. В этом году он стал лучшим механизатором района за выработку на тракторе „МТЗ-920“ 1451 эталонных гектар на 1 эталонный трактор», — рассказал сегодня начальник Управления сельского хозяйства Ильдус Ахметов.

Чествовать батыра сева будут во время праздника плуга, который пройдет 16 июня. В этот же день на главной сцене Сабантуя подарки получать и другие передовики села.