Экскурсионный ретро-трамвай начнет катать туристов Казани с 7 июня

В ретро-трамвае можно прослушать экскурсию на семи языках и попробовать национальную выпечку и татарский чай.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). После успешных тестовых испытаний 7 июня в Казани вновь запустят экскурсии на ретро-трамвае. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Маршрут экскурсионного ретро-трамвая начинается от железнодорожного вокзала, проходит мимо Колхозного рынка, по улицам Парижской Коммуны, Тукая, Тинчурина, мимо автовокзала до речного порта. Там туристы могут выйти к речному порту на 10 — 15 минут, после чего трамвай довезет их до железнодорожного вокзала.

Экскурсионный ретро-трамвай оснащен аудиогидами, которые поддерживают семь языков, включая русский, татарский, английский, китайский, испанский, французский и немецкий.

Во время экускурсии туристы также могут попробовать национальную выпечку и татарский чай с травами.

Отличить экскурсионный ретро-трамвай от других легко — его крышу украшает тюбетейка, а на передней части вагона изображен дедушка.

Экскурсии на ретро-трамвае проходят с четверга по воскресенье. Подробное расписание опубликовано на сайте «Метроэлектротранс». В мэрии Казани отмечают, что во время проведения Чемпионата мира по футболу расписание может быть скорректировано.