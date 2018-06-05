Новейший боевой лазер «Пересвет» установят в челнинские броневики

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Фото: mil.ru
(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ»). Новейший российский боевой лазер «Пересвет» будет использоваться в фургоне производства акционерного общества «Астейс», расположенного в Набережных Челнах, сообщил РИА «Новости» представитель предприятия.
Лазерный комплекс представил Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием 1 марта. Комплекс – один из новейших образцов уникального отечественного оружия. Название для него выбиралось посредством всероссийского голосования.
«Фургон производства акционерного общества „Астейс“ используется для саровского боевого лазера, который был недавно представлен в послании президента», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время в российских силовых ведомствах используются более 2,5 тысяч бронированных автомобилей «Астейс».
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В настоящее время в российских силовых ведомствах используются более 2,5 тысяч бронированных автомобилей производства «Астейс».
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