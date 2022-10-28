200 тысяч мальков стерляди выпустило в Каму нижнекамское предприятие СИБУРа

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

200 тысяч мальков стерляди пополнили реку Кама благодаря нижнекамскому предприятию СИБУРа. Благотворительное мероприятие по искусственному воспроизведению водных биологических ресурсов состоялось в рамках подписанного в феврале 2022 года Соглашения о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором).

«За 5 лет мы планируем выпустить в реку Кама миллион мальков рыб. Также в рамках соглашения мы начали работы по рекультивации илонакопителей в районе села Борок, продолжаем реконструкцию биологических очистных сооружений — запланирован третий этап, строим новые локальные очистные сооружения на этиленовом комплексе. Наши работники активно участвуют в посадке деревьев, экологических акциях», — отметил Геннадий Савин, директор по охране труда промышленной безопасности и экологии «Нижнекамскнефтехима».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Акция по выпуску мальков стерляди прошла в акватории около села Бетьки Тукаевского района. Место для выпуска рыбы, а в данном случае это Куйбышевское водохранилище, определило Росрыболовство. Для этого учитывались благоприятные природные условия, кормовая база, отсутствие хищных пород рыб для адаптации рыбной молоди. Цель выпуска мальков — сохранение и преумножение водных биологических ресурсов и среды их обитания. Именно сюда из Нижегородской области рыбоводным хозяйством с помощью специального транспорта, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы, были доставлены мальки стерляди в 10 больших емкостях. Средний вес одной рыбки — 3 грамма. Такой вес необходим для выживаемости рыбы.

Процедуру выпуска молоди контролировали экологи «Нижнекамскнефтехима» совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.

«Стерлядь относится к краснокнижным рыбам, это исчезающий вид, поэтому такие мероприятия очень необходимы для нашей республики, в частности для Куйбышевского водохранилища. „Нижнекамскнефтехимом“ принято важное решение по благотворительному выпуску именно этой ценной породы рыб. Так как, чем больше рыбы выпускается, тем лучше для водоемов», — подчеркнула Ирина Герасимова, начальник отдела водных биологических ресурсов Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Выпуск рыбы в солнечный осенний день стал настоящим праздничным событием, в котором приняли участие члены общественного совета «Нижнекамскнефтехима», администрации Нижнекамска, воспитанники ДЮСШ «Нефтехимик» по хоккею, учащиеся Бетькинской средней школы, воспитанники нижнекамского Детского эколого-биологического центра. На берегу Камы состоялось детское шоу с играми, конкурсами, развлечениями. Более 80 детей активно разгадывали загадки о водных обитателях, участвовали в онлайн-викторине, заполняли аквариумы мальками и торжественно выпускали рыбок в реку.

СИБУР последовательно внедряет ESG-принципы в корпоративную культуру, во все технологические и бизнес-процессы, поддерживает регионы присутствия, способствует развитию благополучия жителей, сохранения природных ресурсов и биоразнообразия регионов.

«Это мероприятие „Нижнекамскнефтехима“ еще раз подчеркивает бережное отношение компании СИБУР к природе, выпуск мальков рыб нужен, чтобы Кама жила, чтобы поддерживалось в этой реке биологическое разнообразие», — отметил Раис Шаехов, член общественного совета «Нижнекамскнефтехима», администратор парка «Велики».