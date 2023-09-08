200 тысяч квадратных метров и новые поля: как изменится клубная база «Рубина» в Казани

Президент «Рубина», руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин посещает клубную базу не так часто, поэтому его приезд стал большим событием

Фото: rubin-kazan.ru

В «Рубине» анонсировали обновление клубной базы

Сегодня на базе «Рубина» состоялась церемония зачисления в клубную академию игроков 2009 года рождения. На мероприятии присутствовали сами будущие футболисты, их родители, а также сотрудники футбольного клуба и СМИ. Одним из участников церемонии стал президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан посещает клубную базу не так часто, поэтому его приезд стал для «Рубина» большим событием. Сафиуллину провели экскурсию по академии, в ходе которой он осмотрел здание, изучил условия для учебы и проживания воспитанников, а также пообщался с учениками. Чуть позже президент клуба выступил перед юными «рубиновыми» на торжественной линейке и рассказал о планах реконструкции клубной базы.

И именно последняя часть цитаты Сафиуллина привлекла особое внимание. По его словам, на территории появятся новые объекты футбольной инфраструктуры.

«У нас серьезные планы и мы будем строить новые спортивные сооружения, будем строить манеж и сделаем хороший подготовительный центр для воспитания футболистов, которые будут играть в основной команде «Рубина», в ведущих клубах России и, если будет возможность, и в клубах мирового уровня», – подчеркнул президент клуба, дав зеленый свет реконструкции клубной территории.

Впервые о проекте новой базы стало известно 21 июля, когда в гости к «Рубину» приехал Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: rais.tatartsan.ru

«Все должно быть хорошо у клуба»: что еще сказал Рустам Минниханов

Стоит отметить, что впервые о проекте новой базы стало известно 21 июля, когда в гости к «Рубину» приехал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Тогда главной темой мероприятия стал старт казанской команды в футбольном сезоне. И лишь под самый занавес встречи татарстанскому лидеру презентовали проект модернизации базы.

«У нас есть большие планы по модернизации базы. У вас очень солидное правление в клубе, солидный спонсор, авторитетный в республике руководитель. Вы должны быть уверены, что республика и ее руководство будет вместе с вами в любой ситуации. Все должно быть хорошо у клуба», – сказал Минниханов в беседе с футболистами, тренерами и боссами «Рубина».

После той встречи показалось, что тема с новой базой временна затихла. Но сегодня Марат Сафиуллин напомнил о ней вновь.

На территории появятся два новых здания – манеж площадью 10860 кв. м и здание футбольной академии площадью 8622 кв. м Фото: rais.tatartsan.ru

Новый манеж и реконструкция полей

Итак, что под собой подразумевает реконструкция базы «Рубина»? Во-первых, на территории появятся два новых здания – это манеж площадью 10860 квадратных метров и здание футбольной академии площадью 8622 квадратных метра. Строительство первого планируется начать уже в ближайшее время. Об этом «ТИ-Спорту» рассказал глава «рубиновой» академии Вячеслав Медянский.

«Без манежа тяжело двигаться дальше, потому что полгода условия не позволяют заниматься на улице. Манеж очень нужен, и мы с нетерпением его ждем. Сроки? Насколько знаю, проект уже есть. Строительство должно начаться в ближайшее время», – сказал Медянский.

Сам манеж появится на месте одного из полей и нескольких «коробок» вдоль улицы Дементьева через забор от парка «Крылья Советов». Ожидается, что футбольное сооружение размерами 80x137 позволит футболистам академии тренироваться в любую погоду.

Кроме того, Медянский рассказал и о ближайшей реконструкции полей. На всех пяти полях академии перестелят газон. Работы по их обновлению должны начаться в ближайшее время.

Пятиэтажное здание будет включать в себя почти все необходимое для подготовки спортсменов: от бассейна до тренажерного зала Фото: rais.tatartsan.ru

Реализация объекта планируется в ближайшие годы

Что касается второго нового здания, то речь о восточной трибуне стадиона, которое вскоре будет переорганизовано в многофункциональный центр для подготовки игроков академии. Сейчас объект выглядит устаревшим не только морально, но и эстетически.

Вместо него появится новенькое пятиэтажное здание, которое будет включать в себя почти все необходимое для подготовки спортсменов: от бассейна (1440 кв. метров) до тренажерного зала (1440 кв. метров). На территории также будет предусмотрен паркинг, а в самом здании – офисные помещения (2160 кв. метров), медицинский блок (1296 кв. метров), столовая (756 кв. метров) и многое другое.

Раскрывать сроки всего строительства президент клуба и глава академии не стали. Но, по нашей информации, реализация объекта планируется в ближайшие годы. К этому времени у «Рубина» появятся и новый манеж, и новый современный центр.

Что касается финансирования, ожидается, что часть расходов может быть покрыто по программе развития детского футбола. Общий строительный объем проекта составит более 200 тысяч квадратных метров.