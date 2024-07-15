200 поисковиков приняли участие в занятиях всероссийской школы в Татарстане

Фото: Минмолодежи РТ

В Спасском районе, на острове Вертолетный, завершилась юбилейная, X Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт». Участниками образовательной программы стали 200 человек из 19 регионов России и Белоруссии. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

Программа была рассчитана на пять дней. За это время для участников провели лекции, круглые столы, занятия по оказанию первой медпомощи. Также их обучили заполнению документации по поисковой отчетности, работе с базами данных о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковики узнали о способах сохранения и идентификации останков при помощи ДНК-дактилоскопии, о возможности создания специальных рекомендаций для организации поисковых работ совместно с археологами.

Фото: Минмолодежи РТ

«Главная наша цель — это вырастить поколение поисковиков, которые будут правильно подходить к процессу эксгумации, захоронения, к поиску родственников и, в принципе, увековечению памяти погибших при защите Отечества. Наш десятый юбилейный „Поисковый фронт“ — это свидетельство того, что с каждым годом заинтересованных людей в поисковой деятельность становится всё больше», — отметил председатель объединения «Отечество» РТ Александр Коноплев.

Лучшие поисковики региона были отмечены золотыми медалями «За отличие в поисковом движении Республики Татарстан».

Образовательная программа «Поискового фронта» завершилась итоговым тестированием, которое позволило оценить знания, полученные во время занятий. Затем участникам вручили сертификаты и благодарственные письма.

Мероприятие организовано Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и Региональной общественной молодежной организацией «Объединение „Отечество“» Республики Татарстан при поддержке Минмолодежи РТ. Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.