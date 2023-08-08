200 молодых педагогов Татарстана смогут получить гранты – по 90 тыс. рублей в год

Молодые учителя в Татарстане смогут принять участие в конкурсе на соискание гранта «Наш новый учитель». Эту меру поддержки впервые учредили в 2011 году, и в этом возобновляют с одобрения Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Главная цель гранта – привлечь в школы молодых педагогов, пишет газета «Республика Татарстан».

За гранты могут побороться молодые учителя в возрасте до 35 лет, которые проработали в школах не более трех лет. Их постоянным местом проживания должен быть Татарстан. Победителям конкурса назначают выплаты по 10 тыс. рублей ежемесячно в течение трех лет.

Одновременно получателями выплаты станут 200 педагогов, каждый из которых в общей сложности получит 90 тыс. рублей за один учебный год.

Грантовая программа продлится до 2028 года. Планируется, что в будущем году будут выбирать не 200, а 400 грантополучателей.