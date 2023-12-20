$200 млрд торговли и Премьер России в Поднебесной: что значит визит Мишустина в Китай

Михаил Мишустин и делегация из руководителей ведомств и госкорпораций уже посещали столицу КНР в мае этого года

Фото: government.ru

Пристрелочный визит Мишустина в мае

Премьер-министр России Михаил Мишустин и делегация из руководителей ведомств и госкорпораций уже были с визитом в столице КНР в мае этого года после посещения бизнес-форума в Шанхае. В Пекине Мишустин познакомился со своим коллегой, премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который занял этот пост в марте 2023 года. Кроме того, Мишустин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Тот визит Мишустина в Китай был пристрелочным, закладывался фундамент для интенсификации сотрудничества с КНР, задачей, ставшей безумно актуальной после начала СВО на Украине. Здесь, учитывая, что «Восток – дело тонкое», Мишустину необходимо было налаживать личные связи прежде всего со своим китайским коллегой Ли Цяном, а российскому правительству – с новыми членами китайского.

Тот визит Мишустина в Китай был пристрелочным, закладывался фундамент для интенсификации сотрудничества с КНР Фото: government.ru

В те майские дни встреча с Ли завершилась подписанием пяти межведомственных соглашений, в том числе меморандума между Минэкономразвития России и министерством коммерции КНР об инвестициях в сфере торговли услугами. Было создано более чем 80 отраслевых рабочих групп для взаимодействия.

Майский визит Мишустина означал еще и то, что между странами начала заново выстраиваться системная работа, которая была де-факто приостановлена из-за пандемии коронавируса. Руководство как китайского, так и российского правительств договорились о планомерном, регулярном тесном общении, в том числе и о визите Мишустина в Китай в конце года, что мы и наблюдаем сегодня.

Задача нарастить товарооборот до $200 млрд выполнена с опережением

Этот визит разительно отличается от майского не только достигнутыми результатами, но и внешнеполитическими дипломатическими сигналами. Мишустина принял председатель КНР Си Цзиньпин. Это говорит о том, что китайская сторона продолжает считать позитивное развитие своих отношений с Россией одним из главнейших приоритетов в своей политике. Кроме того, сближению стран дополнительно способствуют и непродуманные, а порой даже абсурдные действия США и Евросоюза в отношении как России, так и Китая.

Мишустина принял председатель КНР Си Цзиньпин. Это говорит о том, что китайская сторона продолжает считать позитивное развитие своих отношений с Россией Фото: government.ru

Российско-китайское сотрудничество столкнулось с непростыми вызовами в 2023 году. Тем не менее РФ выстояла под санкционной атакой, а Китай, потерявший часть экспорта в страны Запада, значительно нарастил поставки в РФ. Взаимный товарооборот двух стран составил почти 18 трлн рублей, или 1,5 млрд китайских юаней.

«Москва и Пекин успешно справились со всеми трудностями. Достигнуты хорошие результаты в инвестиционной сфере. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей, или около 1,6 млрд юаней», – заявил Мишустин на встрече с Си Цзиньпином.

Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до $200 млрд выполнена с опережением, с удовлетворением ответил Мишустину Си Цзиньпин. И добавил: «Заложен крепкий фундамент взаимодействия».

На встрече Мишустина с Си Цзиньпином была особо подчеркнута позиция Пекина Фото: government.ru

Россия и Китай должны двигаться вместе

Фундамент мощного, перспективного взаимодействия России с Китаем, безусловно, заложен. И не только в последнее время. Странам есть о чем вспомнить с теплотой. Например, в 2024 году будет отмечаться 75-летие установления дипотношений между двумя странами, и мы еще услышим много хорошего о российско-китайской дружбе.

Успешное взаимодействие между Россией и Китаем в последнее время, кроме всего прочего, коренным образом меняет геополитическое устройство мира. На встрече Мишустина с Си Цзиньпином была особо подчеркнута позиция Пекина. По ней Россия и Китай должны вместе двигаться вперед в формировании сообщества единой судьбы человечества. Россия полностью солидарна с этим мудрым и адекватным мнением.