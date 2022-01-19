20 января в Татарстане пройдет прямой эфир на тему «Внимание! Пропал ребенок»

О причинах ухода детей из дома пойдет разговор завтра, 20 января, во время прямого эфира в аккаунте Оперативного штаба РТ. Темой эфира станет «Внимание! Пропал ребенок», в качестве модератора выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Спикерами станут представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Они расскажут о причинах ухода детей из дома, своих потребностях в волонтерах, поделятся советами, как родителям и близким говорить с ребенком о безопасности. На вопросы ответит в том числе координатор ДПСО «ЛизаАлерт» Альбина Гараева.

Начало эфира запланировано на 9.00. Трансляцию можно посмотреть в аккаунтах Оперштаба РТ и отряда «ЛизаАлерт».