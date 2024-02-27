20 тонн бумаги и 200 кг краски: в РТ отпечатали 2,9 млн бюллетеней для выборов Президента

На крупнейшем полиграфическом предприятии Поволжья «Идель-пресс» завершают печать бюллетеней для выборов Президента РФ, которые намечены в стране на 15-17 марта. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент до них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Имена всех претендентов на высший пост указаны в бюллетене, который получит каждый пришедший проголосовать избиратель. В Татарстане их изготовят в количестве 2 928 200 штук, в том числе 95 400 штук для голосования с использованием технических средств подсчета голосов, комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Текст бюллетеней на русском языке ранее утвердили постановлением ЦИК РФ, а для бюллетеней на татарском языке был произведен его технический перевод.

На каждый экземпляр наносят защитную тангирную сетку, разработанную специалистами полиграфического предприятия, чтобы его нельзя было подделать. На основном бюллетене она находится с наружной стороны, для КОИБ – с внутренней. Каждый пилотный экземпляр проходит предварительное тестирование и только после этого отправляется в тираж.

Генеральный директор ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров рассказал, что работа на предприятии велась круглосуточно. Всего для печати партии бюллетеней потребовалось 5 суток.

«Сегодня мы заканчиваем печать бюллетеней КОИБ, общее количество которых составляет 95 400 экземпляров, а основные бюллетени уже отпечатаны. Работа была организована круглосуточно, мы работали в течение 5 суток. Потрачено на эти цели около 20 тонн бумаги и порядка 200 кг краски <…> Обычные бюллетени печатаются на бумаге плотностью 65 граммов, экземпляры для КОИБ имеют большую плотность – 80 граммов», – прокомментировал он.

После того, как весь тираж будет отпечатан, бюллетени отправятся в цех сортировки и резки, а далее – на склад упаковки. Отсюда их централизованно заберут и развезут по территориальным избирательным комиссиям (ТИК).

«Основной тираж мы забираем до 1 марта и под военизированной охраной спецсвязи отправляем в ТИК муниципальных образований. Там уже наносят дополнительную защиту в виде двух подписей членов комиссии с правом решающего голоса, печати синего цвета и специальных марок, изготовленных на Госзнаке», – добавил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, что в качестве дополнительных гарантий на 966 избирательных участках будет работать система видеонаблюдения. Количество УИК ранее было утверждено ЦИК РФ, а проект постановления о применении средств видеонаблюдения был принят 16 февраля на заседании ЦИК РТ.

«Мы считаем, что все свои обязательства полиграфический комбинат выполняет: печать бюллетеней проходит под контролем членов ЦИК, за что им отдельное спасибо, и на каждом этапе – тестирование, проверка и актирование той части бюллетеней, которая изготовлена», – заключил председатель Центризбиркома РТ.