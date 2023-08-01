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Общество 1 августа 2023 07:46

20 татарстанских проектов выиграли гранты на 51 млн рублей от «Движения первых»

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20 татарстанских проектов выиграли гранты на 51 млн рублей от «Движения первых»
Фото: © «Татар-информ»

20 проектов из Татарстана получили гранты на 51,7 млн рублей от «Движения Первых». Их проекты направлены организацию и проведение активностей для развития, самореализации и досуга детей и молодежи, сообщает Минмолодежи РТ.

Среди лидеров оказались проекты школьного театра, сельский туристический велопоход, детская химическая лаборатория, исторический медиафорум в Арском районе, семейный аниме-фестиваль и другие конкурсанты из РТ.
Проекты являются победителями Всероссийского конкурса «Гранты первых — 2023». Заявки для участия в нем подали более 2,3 тыс. проектов со всей страны.

Как отметили в министерстве, до конца года заявки, рекомендованные к присуждению гранта, пройдут проверку эффективности реализации. Проверки организуют совместно с детьми, родителями, педагогами и общественниками.

#движение первых #гранты
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