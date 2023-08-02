20 татарстанских кадетов принимают участие в сборах «Гвардеец» в Пензе

Фото: © пресс-служба полпреда в ПФО

20 кадетов из Татарстана представляют республику на сборах «Гвардеец», которые открылись накануне в Пензе. Всего в этом году участие в сборах принимают 320 юношей – учеников 9-10 классов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Команды юных гвардейцев – учащиеся кадетских классов, корпусов и школ-интернатов, воспитанники военно-патриотических молодежных объединений, дети военнослужащих.

От Татарстана в Пензу прибыли юношеские команды Татарстанского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина и Казанской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова.

Приветствуя участников сборов, полпред Президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что окружной общественный проект «Гвардеец» завоевал настоящую популярность у ребят – школьников старших классов. «Сегодня юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» являются центральным объединяющим элементом всей системы допризывной подготовки в нашем округе. Проект зарекомендовал себя как эффективный инструмент подготовки молодых людей к службе в Вооруженных Силах и правоохранительных ведомствах», – сказал Комаров.

Он добавил, что через сборы «Гвардеец» прошли уже свыше пяти тысяч человек. «Сюда приезжают лучшие. Эта работа очень важна, особенно в настоящее время», – подчеркнул полпред.

На открытии сборов также присутствовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава Мордовии Артем Здунов, Герои Российской Федерации – Олег Лобунец и Александр Янклович.

Сборы пойдут с 1 по 17 августа. На них подростки пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших технических средств, вооружения и военной техники, пройдут уроки мужества, встретятся с Героями России, ветеранами и военнослужащими. Также они примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» в Пензенской области проводятся с 2013 года.

