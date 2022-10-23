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Здоровье
23 октября 2022  11:15

20 татарстанцев госпитализировали с коронавирусом за сутки

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В Татарстане за минувшие сутки выявлено 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии – 186 тыс. 324 случая. 20 человек с ковидом госпитализировали, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели за сутки 237 человек, всего – 182 тыс. 401 пациент.

В целом по России за сутки выявлено 8672 случая, 662 из них госпитализировали.

Напомним, на этой неделе впервые с начала октября в Татарстане подтвержден новый случай смерти от коронавирусной инфекции.

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