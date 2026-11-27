В Казани 20 семей, проживающих в доме № 59 по улице Гагарина остались без горячей воды и газа. Об этом сообщает Госжилинспекция РТ.

Из-за самовольной замены газового водонагревателя газопровод залили водой. В итоге весь подъезд остался без газа и горячего водоснабжения. Кто именно виноват в случившемся – выясняет инспекция.

«Газ вернут только после ликвидации ЧП и осмотра газового оборудования во всех квартирах подъезда — не раньше, чем проверят каждый водонагреватель и плиту», — говорится в сообщении.

Кроме того, без газа остались 15 квартир в доме № 33 по проспекту Строителей в Альметьевске. Здесь из-за негерметичности газопровода произошла утечка газа. Газоснабжение восстановят после ремонта и устранения неисправности.

