20 млн евро «Рубину» и «Фиорентина» для Даку: что делать Рахимову, если потеряет лидера?

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку в ближайшее время может сменить клубную прописку

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цена вопроса трансфера – 20 млн евро

11 августа албанское издание Telegrafi вышло с мощнейшим инсайдом о том, что представители «Фиорентины» вышли на «Рубин» с целью обсудить возможный трансфер нападающего Мирлинда Даку в итальянский чемпионат.

С момента сорвавшейся сделки с «Зенитом» прошло уже более полутора месяцев. Казалось, что после подписанного нового контракта с казанским клубом балканец уже точно останется на следующий сезон в столице Татарстана. Однако Даку настолько хорош на старте нынешнего чемпионата РПЛ, что, видимо, некоторые боссы солидных европейских команд не против заплатить полную сумму отступных, прописанных в контракте албанца.

Судя по всему, это и есть те 20 млн евро, о которых сообщает Telegrafi. С учетом всех затрат «Рубина» на Даку при заключении с ним нового соглашения требования казанского клуба к потенциальным покупателям понятны. Хотите Мирлинда сию минуту – выложите кругленькую сумму.

Албанское издание Telegrafi вышло с инсайдом, что представители «Фиорентины» вышли на «Рубин» с целью обсудить трансфер Мирлинда Даку в итальянский чемпионат Скриншот

Главному тренеру «Фиорентины» Стефано Пиоли по душе нападающие в стиле Даку

По заявлениям все того же Telegrafi, сам Мирлинд Даку не прочь продолжить карьеру на берегах Флоренции. Футболист уже уведомил об этом руководство «Рубина». Да и в новом контракте нападающего, вероятно, прописан пункт, что казанский клуб не будет препятствовать трансферу балканца в Европу, если будут заплачены полные отступные.

Стилистически и по манере игры Даку, конечно, идеальный вариант для Серии А. В Италии, как и в РПЛ, много борьбы, игры на втором этаже. Поэтому такие рослые и габаритные форварды типа Мирлинда Даку там в большом почете. Немаловажно, что албанец обладает еще и блестящим голевым чутьем. Матчи с «Сочи» и ЦСКА наглядно показали, как эффективно Даку может завершать моменты. Принять одним касанием мяч с 30 метров, а вторым подсечь его над вратарем или разобраться с кучей защитников в штрафной и оставить не у дел самого Игоря Акинфеева – для Даку это обычная рутина.

Нынешний наставник «Фиорентины» Стефано Пиоли брал Скудетто с «Миланом» в 2023 году с тройкой нападающих: Жиру, Ибрагимович и Ориги. Итальянскому специалисту по душе форварды крупных размеров. Он умеет их отлично интегрировать в свою систему игры. Помимо впечатляющей антропометрии, у Даку есть скорость и техника. Факторы, которые, конечно, тоже не могут оставить равнодушным Пиоли.

За четыре прошедших тура в РПЛ Мирлинд Даку вновь подтвердил и без того очевидный тезис: в российском футболе не существует защитника, способного его остановить. Нино, Дркушич, Дивеев, Бабич, Монтес, Касерес –можно перечислить уйму фамилий из топ-клубов РПЛ. В любом случае практика показала, что Даку способен продавить любого. Удивительную способность легко цепляться за мяч любой сложности албанец подтвердил и в матчах за национальную сборную.

Сам Мирлинд Даку не прочь продолжить карьеру на берегах Флоренции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А что будет с «Рубином», если Даку уйдет?

Если в трансфере Мирлинда Даку лично заинтересован Стефано Пиоли, то дело дойдет до конца. «Фиорентина» заплатит требуемые «Рубином» деньги, а место в составе албанцу итальянский специалист непременно найдет. В линии атаки «фиалок» конкуренция не сказать что очень большая. Особенно на фоне возможного отъезда в Саудовскую Аравию Мойзе Кина.

Переезд в «Фиорентину» – действительно отличный вариант продолжения карьеры для Даку. Но сейчас речь не об этом. Что будет с «Рубином», если албанский нападающий покинет казанский клуб?

С момента возвращения «Рубина» в РПЛ под руководством Рашида Рахимова балканский форвард всюду сопровождает 60-летнего специалиста. На Даку у главного тренера казанцев в атаке команды завязано всё. В минувшем сезоне албанец поучаствовал в трети от общего количества забитых мячей «Рубина». В гонке бомбардиров среди всех игроков за всю историю казанского клуба Даку уже занимает четвертое место. За два прошедших сезона нападающий наколотил почти три десятка мячей за «Рубин».

Уход Даку, разумеется, окажется невосполнимой потерей для команды Рашида Рахимова. Во-первых, на замену албанцу на скамейке «Рубина» элементарно нет никого. С недавнего времени казанцы перешли на схему в два нападающих. Даку играет в паре с Шабанхадждаем, а в резерве под ними остался только Никола Чумич, который по профилю скорее фланговый игрок, нежели центральный форвард.

На Даку у главного тренера казанцев в атаке команды завязано всё Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

То есть нападение «Рубина» и так нуждалось в усилении, а с уходом Даку оно вообще обеднеет до катастрофического предела. Любопытно еще понять, как трансфер албанца сопоставляется с идеей развития команды, которую анонсировал в июньском интервью «ТИ-Спорту» Рашид Рахимов.

Напомним, что тренер казанского клуба в беседе с корреспондентом нашего издания поведал: на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в конце мая он получил задачу от главы республики выстраивать коллектив на долгий срок и не продавать этим летом ведущих футболистов команды.

На продление контракта с Даку «Рубин» в межсезонье бросил все силы, сделал албанца чуть ли не самым высокооплачиваемым футболистом в РПЛ. А сейчас главная звезда казанского клуба может покинуть столицу Татарстана.

Перед сезоном 2025/26 «Рубин» поставил себе задачу попасть в пятерку. Изменятся ли задачи клуба, если трансфер Даку будет осуществлен?

