20-й РВФ в Казани: рекордный интерес стартапов и ожидание более 1 млрд рублей инвестиций

Завтра в Татарстане стартует 20-й Российский венчурный форум – событие, которое на одной площадке собирает стартапы, инвесторов и представителей властей. Об основных событиях программы, зарубежных гостях и ожидаемом эффекте от проведения форума рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





Главный венчурный конгресс страны

Российский венчурный форум (РВФ) пройдет с 8 по 10 апреля в Казани и Иннополисе. Темой юбилейного форума станет технологическое лидерство.

Напомним, что венчурные инвестиции – это когда инвестор вкладывается в бизнес на ранних этапах развития. Обычно это высокотехнологичные и инновационные проекты. Венчурный бизнес довольно рискованный, потому что нет никаких гарантий, что стартап выстрелит. Но в случае успеха инвестор многократно приумножит свою прибыль. Обычно стартапы привлекают финансирование через венчурные фонды либо через частных инвесторов.

Властям тоже выгодно развивать венчурные инвестиции в масштабах регионов и страны в целом, поскольку это помогает развивать высокотехнологичные секторы экономики и укрепляет технологический суверенитет.

РВФ – это площадка, где собираются все стороны, заинтересованные в развитии венчурных инвестиций: стартапы, венчурные фонды, частные инвесторы и представители федеральных и региональных властей.

«За двадцать лет – с 2005 по 2025 год – Российский венчурный форум превратился в главный венчурный конгресс страны. Цифры говорят сами за себя: более 30 тыс. участников, более 6 тыс. заявок от стартапов на участие в выставке, 176 стартапов вышли на выставочную площадку. Совокупная выручка участников – свыше 49 млрд рублей, подтвержденные инвестиции на площадке – более 2 млрд рублей», – сказал Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

На РВФ ожидают Фурсенко и Фалькова

Первый день РВФ, который называют «нулевым», пройдет в Иннополисе и в Казанском государственном институте культуры 8 апреля. События направлены на то, чтобы участники форума познакомились и пообщались в неформальной обстановке. Это поможет выстроить доверие между стартапами и инвесторами.

Деловая программа стартует 9 апреля на площадке «Казань Экспо». В этот день пройдет пленарное заседание, тема которого звучит как «Технологическое лидерство – инвестиции в будущее». Среди участников – помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый замминистра экономразвития РФ Максим Колесников и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Организаторы надеются, что участников вдохновит выступление гендиректора РТСИМ Айрата Мухаметзянова, разработчика цифровых тренажеров из Татарстана. Об использовании искусственного интеллекта (ИИ), который можно внедрять в инвестиционные процессы, расскажет вице-президент и директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома» Дмитрий Рейдаман.

В Молодежный день РВФ 10 апреля состоится первый модуль программы «100 лидеров – Татарстан будущего». Ее участники – это молодые люди от 18 до 25 лет, которые начинают вести бизнес в разных сферах. Программа позволит участникам освоить основы применения ИИ, развить навыки публичных выступлений, а защита проектов пройдет 20 июня.

На выставку стартапов заявилось рекордное количество проектов, а отобрали 150

Выставка стартапов – неотъемлемая часть РВФ, для участия в которой отобрали 150 стартапов, а в целом организаторы получили более 1,3 тыс. заявок – рекордное количество. На площадке пройдет 210 питч-сессий, где стартапы представляют свои проекты потенциальным инвесторам.

«Выставка состоит из двух этажей, где будет размещено более 110 стендов», – пояснил директор Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан Артем Сафин.

Стартапы будут представлены по таким направлениям, как ИИ, агротехнологии, медицина, образование, робототехника, промышленность, энергетика, финансы, химия, электронная торговля.

Президент АН РТ Рифкат Минниханов рекомендовал руководителям республиканских предприятий и компаний посетить выставку, чтобы своими глазами увидеть, какие современные решения предлагаются, и в будущем внедрить их у себя.

«Шамиль Хамитович (Гафаров, руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ, – прим. Т-и) поставил задачу: представители Аппарата обязательно посещают выставку, а потом отчитываются, какие проекты были интересны. Если бы ряд руководителей предприятий и организаций так же приходили, то я думаю, что эффект от выставки был бы намного больше», – считает Минниханов.

По случаю юбилея организаторы пригласили «звезд» из числа участников РВФ прошлых лет, которые добились значимых результатов на федеральном уровне.

Зарубежные стартапы будут участвовать в выставке РВФ

Директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ (ИВФ РТ) Дамир Галиев рассказал, что в программу включили международные сессии, посвященные привлечению венчурного капитала на глобальных рынках и развитию международной кооперации. В Казань приедут участники из стран СНГ, Азии и Ближнего Востока, Африки. Ожидаются зарубежные инвесторы.

«Будут зарубежные проекты, связанные с химией, проекты, связанные с внедрением IT в промышленные технологии. Есть один африканский образовательный проект, который внедряет российские образовательные программы на свою платформу и станет своего рода дистрибьютором российских образовательных программ на Африканском континенте», – рассказал Галиев.

Он добавил, что ситуация на Ближнем Востоке осложнила логистику, поэтому ряд участников из исламских стран не смогут приехать на форум. Но, как заверил Галиев, взаимодействие с ними будет продолжено.

Ожидаемый эффект от проведения форума

Какого эффекта ожидают организаторы от 20-го РВФ, уточнил у Галиева «Татар-информ». Он отметил, что будут оценивать итоги по трем позициям: сколько проектов рассмотрят инвесторы, сколько проектов соберут инвестиционные обязательства (soft commitment, то есть устная договоренность об участии инвестора в проекте) и сколько средств в итоге будет проинвестировано в участников выставки.

«Есть термин soft commitment. Если в лоб переводить – это такое «мягкое обязательство». В прошлом году таких обязательств итогом форума после всех публикаций, сессий, отборов было собрано на 900 млн рублей. Как правило, они исполняются с разной конверсией. Может быть, треть, может быть, половина, измеряется в течение года. В этом году планируем собрать больше 1 млрд рублей», – пояснил Галиев.

Организаторы напомнили, что сегодня последний день регистрации на РВФ в качестве участника, а уже завтра начнется программа форума в Иннополисе и Казани.