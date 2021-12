20-е предприятие «Макдоналдс» открылось в международном аэропорту Казани

26 декабря 2021 года жителям Казани и гостям города стало доступно новое предприятие «Макдоналдс», расположенное в первом терминале международного аэропорта «Казань». Это 20-е, юбилейное, предприятие «Макдоналдс» в столице Татарстана.

Первое предприятие компании в Казани открылось 30 апреля 1999 года на ул. Баумана. Всего в Татарстане 28 предприятий «Макдоналдс».

«Мы с большой радостью открыли в Казани 20-е, юбилейное предприятие. Для компании „Макдоналдс“ это очень значимое событие. Наши предприятия работают в Татарстане уже 22 года, и за это время мы достигли действительно больших результатов. „Макдоналдс“ инвестировал в экономику республики более 3,5 млрд рублей, свыше 200 млн рублей перечислил на благотворительные проекты. Все это стало возможным благодаря активной поддержке Правительства Татарстана и, конечно, доверию наших гостей, которых мы с удовольствием принимаем уже больше 20 лет», — прокомментировал генеральный директор ООО «СПП» Александр Калинин.

«Мы ведем непрерывную работу над расширением сервисной линейки и стремимся соответствовать запросам пассажиров. Это в очередной раз было отмечено британской исследовательской консалтинговой компанией Skytrax: в этом году аэропорт „Казань“ улучшил свою позицию на 14 пунктов в рейтинге „ТОП-100 аэропортов мира“ (World’s Top 100 Airports 2021), а в категории „Лучшие аэропорты России и СНГ“ (Best Airports in Russia and CIS 2021) казанский аэропорт занял четвертое место, опередив столичные аэропорты Домодедово и Внуково. Как известно, аэропорт „Казань“ предоставляет собою площадку, обладающую уникальным коммерческим потенциалом. Возрастают объёмы пассажирских перевозок и вместе с ними, как мы видим, всё более серьёзным становится интерес к аэропорту со стороны крупнейших игроков. Приход в аэропорт столицы Татарстана мирового лидера сферы общественного питания в сегменте быстрого обслуживания является очередным большим шагом в рамках развития аэропорта в русле концепции аэротрополиса», — прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт „Казань“» Сергей Романцов.

ООО «СПП» – крупнейший франчайзи «Макдоналдс», под управлением которого находится 93 предприятия быстрого обслуживания в 24 городах России. Компания реализовала большое количество благотворительных проектов. Ранее в декабре этого года в рамках ежегодного благотворительного проекта представители «Макдоналдс» передали бесплатной семейной гостинице «Дом Роналда Макдоналда» сертификат на 1 млн рублей.

Продукция «Макдоналдс» обладает высоким качеством за счет соблюдения требований российских и международных стандартов на всех этапах подготовки – начиная с выращивания и заканчивая готовым продуктом. Теперь качественная еда по невысокой цене будет доступна жителям и гостям Казани еще и в зоне международного аэропорта.