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20 человек стали молодежными помощниками при антитеррористической комиссии в РТ
Молодежными помощниками руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Татарстане стали 20 человек. Они были отобраны в результате ежегодного конкурса. Об этом рассказали в пресс-службе Минмолодежи.
Всего на участие в конкурсе было подано 127 заявок из 27 районов республики. На обучение пригласили 33 человек, они прошли образовательную программу по профилактике экстремизма и идеологии терроризма, разрабатывали авторские материалы для проведения просветительских мероприятий в образовательных учреждениях и стажировались в аппарате антитеррористической комиссии РТ.
«Для финалистов конкурса организуется обучение. В 2023 году обучающая программа для молодежных помощников составила более 90 часов. После приобретения компетенций в сфере предупреждения терроризма и экстремизма молодежные помощники организовывают профилактические кейс-чемпионаты, лектории, викторины и другие мероприятия», — рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.
По ее словам, молодежные помощники провели в 2023 году более 150 мероприятий с участием молодежи в 20 муниципальных образованиях РТ, разработали более 20 профилактических материалов.
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