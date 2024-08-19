20 августа автобусный тур «Мин. Син. Татарстан» посетит Бавлы и Ютазинский район

Бавлы и поселок городского типа Уруссу Ютазинского района Татарстана станут следующей точкой посещения автобусного молодежного тура «Мин. Син. Татарстан» 20 августа, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

В Бавлах мероприятие состоится на площади Октября в 12:00. В поселке Уруссу встреча с молодежью состоится в 16.00 в районном доме культуры на улице Уруссинская.

Напомним, реализация проекта «Мин. Син. Татарстан», организаторами которого являются активисты МГЕР, началась 15 августа и продлится до 5 сентября. В рамках проекта ведется оповещение жителей Татарстана о мерах господдержки, а также организуется марафон экспресс-встреч для формирования активной гражданской позиции в молодежной среде.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.