2 внедорожника, смартфоны и спецпризы разыграют завтра, в День выборов Раиса РТ

Фото: vk.com/tatarstanalga

14 сентября 2025 года пройдет масштабный республиканский фотоконкурс* #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Главные призы – 2 автомобиля Sollers ST8 и 11 смартфонов. Также среди участников в течение дня разыграют призы в спецноминациях: 3 робот-пылесоса DREAME TROUVER, 3 аэрогриля KitFort, 3 ручных отпаривателя Hyundai и микроволновку Samsung.

Обладателей главных призов объявят во время прямой трансляции розыгрыша в соцсетях (сообщество ВКонтакте «Татарстан Алга») и на телеканале ТНВ, а доппризов – только в сообществе ВКонтакте «Татарстан Алга». Победители в специальных номинациях будут отбираться среди участников основного фотоконкурса.

Принять участие в фотоконкурсе может каждая семья Республики Татарстан, выложив фото в течение дня с 07:00 до 20:00.

Чтобы принять участие, необходимо:

14 сентября с 07:00 до 20:00 сделать семейное фото на фоне избирательного участка РТ (снаружи) со специальным браслетом «Всей семьей на выборы», который можно получить рядом с избирательным участком после голосования. Выложить фото на своей странице в социальной сети ВКонтакте с двумя обязательными хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга 14 сентября с 07:00 до 20:00.

Обязательные условия:

Фото с семьей должно быть сделано на фоне избирательного участка - снаружи. На фотографии должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат, баннер.

На фотографии должен быть виден минимум 1 специальный браслет, выдаваемый проголосовавшим на избирательных участках.

Хэштеги ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга должны быть в одном посте с фотографией (не в комментариях).

Участником фотоконкурса может быть только житель РТ, имеющий постоянную или временную прописку в РТ.

В розыгрыше участвуют фотографии, которые были сделаны и выложены на личной странице участника в социальной сети ВКонтакте (Страница участника в социальной сети должна быть открыта на время проведения фотоконкурса и принадлежать лицу, достигшему 18-летнего возраста).

Со всеми обязательными условиями можно ознакомиться в сообществе фотоконкурса «Татарстан Алга» ВКонтакте, в разделе Правила фотоконкурса 14 сентября 2025

Расписание розыгрышей (мск):

09:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 16

10:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 16

11:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 16

12:00 – розыгрыш 1 автомобиля Sollers ST8

13:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 16

14:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 16

15:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 16

16:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 16

17:30** (предварительно) – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 16 (в перерыве между первым и вторым периодом хоккейного матча «Ак Барс – Металлург»)

19:30** (предварительно) – розыгрыш 2 cмартфонов iPhone 16 (после завершения хоккейного матча «Ак Барс – Металлург»)

20:00 – розыгрыш 1 cмартфона iPhone 16

21:30** (предварительно) – розыгрыш 1 автомобиля Sollers ST8

Фотография участника, опубликованная в течение дня, остается в конкурсе и участвует в розыгрышах до 21:30, независимо от времени публикации.

Прямая трансляция розыгрыша всех призов будет проходить 14 сентября 2025 года на телеканале ТНВ и в сообществе ВКонтакте «Татарстан Алга».

*Фотоконкурс не является лотереей, не основан на риске, не является рекламой, участие в фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной и добровольной основе

**время может быть изменено, за актуальной информации следите 14 сентября 2025г. в сообществе «Татарстан Алга» Вконтакте

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.