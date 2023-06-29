2 тыс. новых рабочих мест: Инвестсовет Татарстана одобрил 9 проектов

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова одобрил сегодня 9 проектов общей суммой инвестиций более 10 млрд рублей. Новые производства создадут минимум 2 тыс. рабочих мест, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

«Для нашего рынка труда это большое напряжение, потому что безработица составляет меньше 0,5%. Все, кто могут работать, уже работают, народ у нас трудолюбивый, людей больше нет. Поэтому нужно сейчас, не перегревая рынок и не переманивая персонал, решать эти вопросы», – отметила глава АИР РТ.

По ее словам, помочь в этом может переход на роботизированное оборудование, а также строительство общежитий и временного жилья, чтобы в Татарстан могли переезжать люди не только из других регионов, но, возможно, и стран.

«То развитие, которое есть у нас в республике в экономическом смысле, нуждается в серьезных управленческих решениях», – считает Минуллина.

Она также добавила, что в основном необходимы работники производственной сферы, потому что большая часть проектов – это сфера обрабатывающей промышленности.