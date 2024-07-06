«2 свадьбы и 12 медалей»: В «Туган Авылым» отметили День семьи, любви и верности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодно в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому управление ЗАГС решило перенести основные мероприятия на выходной день – 6 июля.

В прошлом году праздник проходил на площадке «Цветочного фестиваля» перед театром кукол «Экият». По словам организаторов, место оказалось не слишком людным, поэтому в 2024-м праздник расположился в национальном комплексе «Туган Авылым».

«В этом году у нас достаточно интересная площадка. Парк театра кукол оказался не совсем проходным местом. Мы решили, что хотим показать людям эту красоту и сами семьи – заявить о них», – сообщила начальник Управления ЗАГС города Казани Елена Студеникина.

Главным событием всей программы стало вручение общественных наград-медалей «За любовь и верность». Сегодня ее удостолись 12 пар. Семьи избирались по результатам конкурса, который Управление ЗАГС Казани проводит совместно с другими подразделениями Исполнительного комитета столицы республики.

«Медали вручаются самым достойным семьям города Казань, которые прожили в браке не менее 20 лет, воспитали достойных детей, сами проявили себя в общественной жизни, в работе и на производстве», – объяснила Студеникина.

Помимо наград и поздравлений, фотографии этих 12 семей будут размещены 8 июля на биллбордах по улицам города, сообщила начальник Управления ЗАГС Казани.

Спикер также пожелала, чтобы молодые люди не оттягивали вступление в брак. По ее словам, все меры господдержки молодым семьям проводятся в рамках «пилотного проекта», и в будущие года их будет больше. За первое полугодие 2024 года было создано свыше 4 тыс. семей, что сопоставимо с цифрами 2023 года. Студеникина надеется, что к концу года прошлогоднюю планку удастся перешагнуть.

Средний возраст вступления в брак сегодня – старше 25 лет. Министр по делам молодежи Ринат Садыков связывает это с тем, что молодежь стала мудрее.

«Молодежь не оттягивает создание семьи. Они очень сосредоточены на взвешенном и обдуманном подходе к этому решению. Как мне кажется, молодежь стала мудрее. Они все понимают, что этот выбор на всю жизнь», – говорит он.

К Году семьи программа мероприятия пополнилась церемонией бракосочетания двух пар: Насибуллина Айрата и Валеевой Лейлы, Станислава Пугачева и Эльдары Умаровой. По словам Студеникиной, пары были выбраны случайно – не каждая семья стремится к публичности. Станислав и Эльдара прошли обряд сватовства, и после заветного «Да» сотрудники ЗАГСа объявили об официальном создании двух семей.

Дети – важная часть счастливой семейной жизни. В этом смысле семья Закировых счастлива пятикратно. Закировы решили провести обряд именаречения публично, на сцене во время праздника. Девочку назвали Лейла – арабское имя, значащее «утренняя звезда после самой темной ночи».

Праздник закончился парадом дружбы народов, где были представлены народы, проживающие в республике.

«Мы хотим показать жителям и гостям нашего города, в какой многонациональной республике мы живем в мире и согласии», – рассказала Студеникина.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин объявил 8 июля Днем семьи, любви и верности.

«Сегодня этот праздник отмечается повсеместно, всеми народами и конфессиями. Это праздник, когда можно сказать своим родным и близким: "Как хорошо, что у меня есть семья". Традиционные ценности – это то, что оберегает каждого из нас, нашу страну, то, чем мы можем гордиться», – рассказала депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

Инициатива ставит целью объединить семьи общими активностями, чтобы интересно и весело провести время вместе, укрепить семейные связи и традиции. Проект организован в рамках Года семьи и соответствует целям и задачам национальных проектов «Культура» и «Демография».