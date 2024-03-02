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2 смотровые площадки и подсветка: как преобразилась Елабуга в рамках «Туристского кода»
Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов посетил Елабугу с целью осмотра результатов проекта туристского кода в исторической части города, реализованного в 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по направлению «Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города». Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.
Общий объем финансирования составил 175 млн рублей. Цель — привлечь дополнительный поток туристов и увеличение их пребывания в городе за счет создания благоприятных условий для посещения, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристского показа в единое архитектурно-культурное пространство.
В Елабуге работы были проведены на территории площадью 40 гектаров. На 68 объектах культурного наследия и памятниках монументального искусства установили архитектурную подсветку, на 191 здании — стилизованные адресные аншлаги. Были оборудованы 2 смотровые площадки с биноклями на улице Набережной (над Шишкинскими прудами). На основных туристических маршрутах установлены 4 стилизованных туалетных модуля и размещены уличные урны. Кроме того, улицы города украсили арт-объект «Фонарщик» и памятник художнику-пейзажисту Ивану Шишкину.
Усилена информационная доступность города: на УТ «Кама» был установлен экран для информирования туристов о событиях и иных мероприятиях Елабуги, оборудован передвижной ТИЦ для инфоподдержки туристов и организации экскурсий по Елабужскому городищу.
Для туристов с детьми закуплен паровозик (электромобиль), на котором организуют катания юных гостей по историческому центру города.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
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