2 мая в Елабугу прибудут первые пять теплоходов с туристами

Фото: пресс-служба ЕГМЗ

2 мая к берегам Елабуги причалят первые пять теплоходов. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Елабужский государственный музей-заповедник примет судна «М. Ростропович», «А. Бенуа», «Н. Некрасов», «Северная сказка», «В. Чкалов». Ожидаемое количество гостей с пяти теплоходов — более 700.

«Туристы поедут по экскурсионным маршрутам „В их именах величие России“ и „Цветаевская Елабуга“», — уточнили в администрации.

В прошлом году Елабужский государственный музей-заповедник принял 176 теплоходов, в этом году по плану принять на один больше — 177.