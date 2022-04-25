2 мая в Елабугу прибудут первые пять теплоходов с туристами
2 мая к берегам Елабуги причалят первые пять теплоходов. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.
Елабужский государственный музей-заповедник примет судна «М. Ростропович», «А. Бенуа», «Н. Некрасов», «Северная сказка», «В. Чкалов». Ожидаемое количество гостей с пяти теплоходов — более 700.
«Туристы поедут по экскурсионным маршрутам „В их именах величие России“ и „Цветаевская Елабуга“», — уточнили в администрации.
В прошлом году Елабужский государственный музей-заповедник принял 176 теплоходов, в этом году по плану принять на один больше — 177.