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Путешествия и туризм
25 апреля 2022  18:09
Эльза Кузнецова

2 мая в Елабугу прибудут первые пять теплоходов с туристами

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2 мая в Елабугу прибудут первые пять теплоходов с туристами
Фото: пресс-служба ЕГМЗ

2 мая к берегам Елабуги причалят первые пять теплоходов. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Елабужский государственный музей-заповедник примет судна «М. Ростропович», «А. Бенуа», «Н. Некрасов», «Северная сказка», «В. Чкалов». Ожидаемое количество гостей с пяти теплоходов — более 700. 

«Туристы поедут по экскурсионным маршрутам „В их именах величие России“ и „Цветаевская Елабуга“», — уточнили в администрации. 

В прошлом году Елабужский государственный музей-заповедник принял 176 теплоходов, в этом году по плану принять на один больше — 177.

#елабужский район
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