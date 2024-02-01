2 февраля к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Завтра, 2 февраля, в 17.40 к Земле приблизится потенциально опасный астероид. Он пройдет от Земли на расстоянии, примерно равном 2,85 млн км от нашей планеты, рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

По его словам, площадь астероида 2008 OS7 из семейства Аполлонов находится в пределах 0,221-0,494 километра. В то же время к потенциально опасным относятся все космические тела диаметров от 100 метров, которые могут приблизиться к Земле примерно на 20 расстрояний до Луны. Сейчас таких объектов насчитывается около 5 тысяч.

Однако, по мнению эксперта, это число равняется лишь 30% от настоящего числа опасных астероидов — об остальных человечеству пока просто неизвестно.

«Астероиды и меньшего диаметра представляют для Земли определенную опасность и могут нанести значительны ущерб. Конечно, их падение не приведет к каким-то глобальным катастрофам, но разрушения будут большими. Если же „космический гость“ угодит в океан, возникнет цунами. Тунгусский метеорит был в диаметре 50–80 метров, но, как известно, он повалил деревья в радиусе 200 километров вокруг. Представьте, что будет, если такого размера космический объект упадет на заселенную территорию», — объяснил Нефедьев.

Однако, заметил он, потенциально опасные астероиды падают на Землю примерно раз в 10 тысяч лет.