2 федеральных округа и 4 страны: Комаров поприветствовал участников «Туриады»

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в церемонии закрытия Спортивно-туристского лагеря «Туриада-2024», которые традиционно проходит в Саратовской области и собирает победителей региональных спортивно-туристских слетов, студентов, обучающихся по специальностям, связанным с туризмом, и профессиональных тренеров по спортивному туризму, экспертов.

В этом году площадка собрала более 600 участников из всех регионов ПФО, а также команды Центрального федерального округа и иностранных спортсменов из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Четыре дня ребята соревновались на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах.

Комаров отметил, что в последние несколько лет значительно выросло количество спортивно-туристских мероприятий и участников: число детей и молодежи, занимающихся в спортивно-туристских кружках и клубах Приволжья, достигло 178 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин вручили награды победителям и призерам общекомандного зачета «Туриады-2024». Также отмечены победители в спортивном зачете, в культурно-познавательном конкурсе. В эстафете на «Кубок дружбы народов» места распределились следующим образом: 1-е место — российская сборная, второе — команда Беларуси, третье — Таджикистана.

«Мы сегодня в очередной раз увидели вашу заинтересованность, ваши горящие глаза, ваше стремление добиваться в команде хороших результатов, ставить новые задачи и их достигать, становиться лучше. Это, наверное, самое главное. Нам очень приятно приветствовать здесь традиционно все 14 регионов Приволжского федерального округа, а теперь и пять регионов Центрального федерального округа», — обратился к участникам Комаров.