2 декабря в Казани пройдет день бесплатных юридических консультаций

С 1 по 10 декабря в Татарстане проходит декада инвалидов, приуроченная к соответствующему международному дню. В ее рамках Министерство юстиции республики запланировало проведение дня бесплатных юридических консультаций. Мероприятие, пройдет 2 декабря в Доме дружбы народов (Казань, Павлюхина, 57) с 10:00 до 13:00.

Граждане смогут получить правовую помощь по широкому кругу вопросов, включая трудовое и пенсионное право, а также медицинское и социальное обеспечение. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, особое внимание планируется уделить вопросам участников СВО, в том числе с инвалидностью.

Оказывать консультацию будут специалисты профильных ведомств, а также нотариус и адвокат. Желающим принять участие необходимо иметь при себе паспорт и документы, относящиеся к интересующему вопросу. Прием будет осуществляться в порядке живой очереди, участие бесплатное.