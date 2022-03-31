В Казани снимут фильм о девочке с расстройством аутистического спектра

В Казани пройдут кинопробы в новый короткометражный фильм «Девочка Ау». Режиссером художественного короткометражного фильма выступит Тимур Нафигов.

«Фильм расскажет историю маленькой девочки с расстройством аутистического спектра, которая впервые приедет вместе с мамой в Казань. Сюжет завернется с момента, когда она потеряется в большом городе», – поделился режиссер.

По задумке, зрителю предстоит пережить весь спектр чувств: от тревоги до радости. Нафигов подчеркнул, что лента будет иметь социальный характер – она будет призвана ознакомить широкую аудиторию с особенностями восприятия мира детей с РАС.

Кастинг стартовал 1 марта и был проведен в формате онлайн. По его результатам были отобраны кандидатуры, которые пройдут кинопробы. После них состоятся съемки тизера фильма, который будет презентован в начале летних каникул на одном из показов АНО «Время кино». В дальнейшем, результат работы станет своего рода презентацией проекта короткометражного фильма, который будет реализован в случае финансирования. На его основе планируются съемки и полнометражной новеллы.

Напомним, что Проект «Творческая инклюзивная лаборатория «Дети АУ» (для детей с РАС и их нормотипичных сверстников)» реализуется при поддержке фонда президентских грантов.