Татарстанцы остаются без связи из-за несанкционированных земляных работ

С началом строительного сезона активизируются самовольные копатели – строители и ремонтники, занимающиеся в охранных зонах линий связи земляными работами без получения ордера на их проведение. Такая «экспертная» деятельность приводит к повреждению линий. В результате тысячи абонентов лишаются телекоммуникационных услуг или снижается качество предоставляемых сервисов, а оператор несет дополнительные трудозатраты и финансовые расходы на восстановление поврежденных линий.

Зачастую строительные или ремонтные бригады, приступая к работам на участках, где проходят трассы подземных линий связи, не задумываются о последствиях несанкционированного вскрытия грунта. Так, в апреле этого года в Казани по вине водителя экскаватора, нанятого частным лицом для строительства дороги на участке в СНТ «Нарцисс», разрушены два канала кабельной канализации. Жильцы домов Авиастроительного района, расположенных по улицам Беломорской, Гудованцева, Кутузова, Тэцевской, Химиков и Шатурской, остались без услуг связи: интернета, кабельного телевидения и IP-телефонии не было на протяжении 6,5 часов. Суммарно это повлекло за собой приостановку оказания порядка 2 800 услуг. Несмотря на доставленные неудобства, виновник отрицал свою причастность к инциденту и взял на себя ответственность за нарушение законодательства только после обращения предприятия к правоохранительным органам.

Как показывает статистика, компанией «Таттелеком» (бренд «Летай») с января по апрель 2023 года зафиксирован 81 случай повреждения линий связи физическими и юридическими лицами с ущербом в 2,944 млн руб. При этом 42 инцидента произошли только в апреле, что объясняется ранним стартом строительного сезона. Негативная тенденция роста повреждений линий связи в первую очередь говорит о правовой неосведомленности физических лиц и организаций в вопросах проведения земляных работ. Заказчики (застройщики) при вскрытии грунта в охранной зоне на земельном участке должны предварительно получить письменное согласие от предприятия – собственника линии связи. Это требование закреплено в Постановлении Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Нарушители порядка проведения земляных работ не остаются безнаказанными. Для оперативного решения подобных случаев в компании «Таттелеком» разработан алгоритм. Благодаря современным системам сотрудники Единого центра управления и мониторинга сети фиксируют инцидент, после анализа исходных данных информация оперативно передается аварийным бригадам для выезда на место предполагаемого обрыва, где определяется характер повреждений и предварительный объем работ по их восстановлению. Параллельно направляется заявление в органы внутренних дел, проводятся совместные мероприятия по установлению виновных лиц и решается вопрос о возмещении ущерба в досудебном порядке или взыскании через суд. В настоящее время ущерб, нанесенный компании за четыре месяца 2023 года, возмещен в досудебном порядке в размере 994 тыс. руб. Остальные случаи находятся на этапе судебных разбирательств. Примечательно, что за указанный период согласие на проведение земляных работ у ПАО «Таттелеком» получено только в 25 случаях из 81 факта повреждения линий связи.

Отметим, что за последние годы «Таттелеком» увеличил количество сегментов сети, которые находятся под круглосуточным мониторингом, что позволило сократить время на определение локализации и характера повреждений. Также созданы отдельные аварийные бригады, задача которых в кратчайшие сроки устранить обрыв и возобновить работу сервисов для абонентов. Реклама. ПАО «Таттелеком».