19FortyFive: Запад и Россия вступили в «титаническую битву» за будущее финансовой системы

Запад вступил в «титаническую битву» с Россией за будущее всей мировой финансовой системы. Об этом заявляет обозреватель Роберт Фарли в материале для американского издания 19FortyFive, передает РИА Новости.

После начала специальной военной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники начали антироссийскую кампанию – они ввели против РФ санкции такого масштаба, «которых ранее не было в мировой финансовой истории». Так, заморожены 300 млрд долларов российских валютных резервов. Но ограничения позволили Москве использовать замороженные активы для выплаты процентов по суверенному долгу, избежав дефолта.

Также вследствие санкций несколько крупных российских банков были отключены от SWIFT, но официальная Москва предприняла шаги для защиты и укрепления нацвалюты и потребовала, чтобы иностранные потребители энергоресурсов расплачивались за энергоресурсы в рублях.