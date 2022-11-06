19fortyfive: Для Зеленского переговоры — единственный выход из украинского кризиса

Несмотря на громкие заявления западных политиков, переговоры Киева и Москвы остаются единственным достойным выходом из украинского кризиса. Такое мнение высказал автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис, передает РИА Новости.

По словам обозревателя, у украинского президента остается возможность вернуться к диалогу до зимы. Американские и украинские политики, обещающие режиму Владимира Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, однако это приведет только к страданию мирного населения и не изменит стратегического баланса.

Дэвис напомнил, что условия для переговоров не менялись с начала спецоперации России и это лишь подтверждает, что Киеву пора вернуться к диалогу.

«Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает, – пишет автор статьи. – Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.