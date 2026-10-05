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Происшествия 5 октября 2026 08:44

199 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

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Прошедшей ночью над регионами России перехвачено и уничтожено 199 вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 4 октября до 8:00 мск 5 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#беспилотники #бпла #минобороны рф
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