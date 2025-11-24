19 вузов Татарстана внедряют программу «Обучение служением»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Эксперты представили планы по развитию федеральной программы «Обучение служением» в Татарстане на пресс-конференции в «Татар-информе». Уже 19 вузов республики участвуют в этом проекте, интегрируя реальные социальные проекты в учебный процесс.

Программа позволяет студентам и школьникам под руководством наставников выполнять задания от некоммерческих организаций, государственных или бизнес-структур. Эти проекты становятся частью учебного процесса: курсовой работой, практикой или даже дипломным проектом.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нельзя воспитать гражданина, если не давать ему реальную возможность уже с малых лет включиться в социальную практику как полноправному участнику», – выразил уверенность заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов.

Он подчеркнул, что программа работает на исполнение поручения Президента России Владимира Путина и является инструментом противостояния трендам, способствующим воспитанию «общества потребителей».

«Студенты под руководством преподавателя решают реальные проблемы, с которыми сталкиваются НКО, бюджетные учреждения или бизнес. Так, IT-специалисты создают адаптированные сайты для слабовидящих, а медики учат язык жестов для общения с глухими пациентами», – привела пример доктор экономических наук, куратор «Обучения служением» на площадке Общественной палаты РТ Варвара Кулькова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Помимо 19 вузов, в программе участвуют 65 организаций-партнеров. Для системного развития проекта разработан единый стандарт. О нем рассказал исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

«Стандарт – это пошаговая инструкция для колледжей и вузов, которая включает назначение кураторов, создание студенческих команд, открытие «Добро.Центров» и внедрение самой программы в учебные планы. Мы также будем предлагать вузам разработать внутренние меры поддержки добровольчества, добровольческих объединений», – подчеркнул Мубаракшин.

Следующим шагом станет масштабирование программы на среднее профессиональное образование и привлечение большего числа партнеров, особенно из бизнеса. Ключевым событием 2026 года станет семинар «Обучение служением. Татарстан», который соберет 100 студентов и представителей НКО для обмена лучшими практиками.

«Их сердце размягчается, и они становятся гражданами. Они понимают, что могут реализовать свои профессиональные компетенции, делая добро людям», – заключила Кулькова.