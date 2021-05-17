19 тяжелобольных детей получили помощь по итогам акции «Рамазан — месяц добрых дел»

В священный для мусульман месяц Рамадан 19 тяжелобольных детей получили помощь по итогам благотворительного марафона «Рамадан — месяц добрых дел». Об этом сообщило ДУМ РТ.

«В рамках объявленного сбора средств финансовую помощь на оплату лечения получили 19 тяжелобольных детей из разных уголков Татарстана. Эти средства помогут им в борьбе с такими диагнозами, как арахноидальная киста головного мозга, ВПС, ДЦП, спастический тетрапарез, синдром Веста и прочими», — говорится в сообщении.



В Духовном управлении отметили, что не взирая на сложную экономическую ситуацию, вызванную пандемией, мусульмане Татарстана активно участвовали в осуществлении многочисленных социально-значимых проектов.

В рамках благотворительной акции традиционно была оказана продовольственная поддержка 790 нуждающимся в помощи семьям, 500 заключенным колоний и 110 ветеранам Великой отечественной войны.