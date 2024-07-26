19 тонн продовольственной помощи получили нуждающиеся жители Татарстана

Фото от ТС "Пятёрочка"

Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с благотворительным фондом X5 Group «Выручаем» и «Банком еды «Русь» собрали 438 тонн продуктов питания для 186 тысяч нуждающихся за 6 месяцев 2024 года. По отношению к январю-июню прошлого года объем продовольственной помощи вырос в 1,6 раза, а количество благополучателей увеличилось на 50%.

Больше всего продуктов питания за отчетный период удалось собрать в Краснодарском крае – свыше 47 тонн (троекратный рост год к году). В число лидеров также вошли Воронежская область – 35 т - и Удмуртия – 21 т (+200% в каждом регионе), – а также Татарстан – 19 т (рост в 18 раз).

В первом полугодии «Корзина доброты» уже охватила 4249 магазинов в тысячах населенных пунктов. Ежемесячно на их территории проводятся марафоны и другие мероприятия с привлечением волонтёров, которые рассказывают посетителям о существующей инициативе и мотивируют сделать вклад в помощь нуждающимся.

Также в некоторых точках продаж за кассой установлены специальные короба для сбора продуктовой помощи. Любой гость после покупки может положить в них нескоропортящиеся товары – крупы, макароны, растительное масло, консервы, чай, сахар, сладости, сухофрукты, орехи. Всего за время его существования торговая сеть помогла почти 900 тысячам нуждающимся в 69 регионах России. Общий объем продуктовой помощи составляет 2000 тонны.

«В России порядка 16 млн человек имеют финансовые сложности в силу тех или иных причин. Это и малоимущие семьи с детьми, и пожилые люди, которые остались без попечения родных, и матери-одиночки. Им не всегда хватает даже денег на еду. И благодаря проекту «Корзина доброты» мы как раз закрываем базовые потребности многих нуждающихся, оказывая им регулярную продовольственную помощь. И что немаловажно, она собирается гостями наших магазинов, при этом размер пожертвований с их стороны растет из месяца в месяц», – отметила Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».