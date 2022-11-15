19 татарстанцев получили гранты Росмолодежи на сумму 6 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

На финале Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей» в Казани наградили победителей конкурса «Росмолодежь. Гранты». Всего в ходе заявочной кампании поступило более 190 проектов, в финал вышли 19 татарстанцев. Общая сумма грантов составила 6 334 000 рублей.

На церемонии к победителям обратилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. «Вы творческие, креативные люди, те, кто знакомы с проектной деятельностью. Вы знаете, как идти от инициации проекта до ее масштабирования, воплощения в жизнь. Вы те ребята, которые четко понимают, что любой проект — это выполнение тех задач, которые поставлены перед Татарстаном. Все победившие проекты направлены на развитие и процветание республики», — сказала вице-премьер.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Она отметила, что вся деятельность молодых татарстанцев направлена на процесс создания новых, интересных идей. По ее словам, у каждого начинающегося проекта есть все перспективы, чтобы вырасти и стать значимым звеном для общества.

Также поздравил победителей министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Теперь перед вами стоит задача превратить грант в реализованный, устойчивый проект. Вы должны придерживаться своих целей, которые заявили. Мы ваш надежный партнер, который поможет вашему проекту получить доступ к дополнительным ресурсам в лице инфраструктуры, доступа к информационным каналам и организационным ресурсам», — сказал он.

Сулейманов подчеркнул, что обладатели гранта благодаря своим проектам решают разные социальные проблемы.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Татарстан — это республика возможностей и развития. А вы ребята, умеющие достигать своих целей, — сказал министр. — Наша задача — сделать так, чтобы ваши идеи процветали и все больше вовлекались в наше общество и становились для нашей республики ценными».

Сулейманов заметил, что проекты могут реализовываться не только в Казани, но и в других городах Татарстана.

«Вы можете формироваться в отдельную некоммерческую организацию. Привлекать не только денежные

средства из государственного бюджета, но и также искать партнеров с помощью коммуникации с крупными предприятиями», — дополнил он.

Проекты-победители имеют разную направленность. Среди них — программа адаптации детей-сирот с ментальным нарушением здоровья «Өй», межрегиональный молодежный инженерный форум по 3D-печати и цифровым технологиям IСUP-VOLGA, цирковая студия «Верхушка», спортивно-исторический фестиваль

«Зимние игры — Болгарские батыры» и другие.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Один из победителей гранта Ринат Салахов, которому выделили 260 тыс. рублей на реализацию проекта «Спасатель рядом», рассказал «Татар-информу», что их проект направлен на оказание первой помощи людям и существуют уже на протяжении четырех лет.

«Я помогаю ему двигаться дальше в моем городе Альметьевске. Я стараюсь продвигать проект, поскольку человеческая жизнь — самое ценное, что у нас есть. Люди должны изучать первую помощь, это не медицинское образование и ее должны знать все. Мы будем обучать людей, проводить курсы оказания первой помощи, выходить на мероприятия, дежурить. Также выделять специальные жилеты, выдавать аптечки. Очевидцы смогут нас вызывать, а мы — оказывать первую помощь, помогать дожить до приезда скорой помощи. Мы постараемся грамотно распределить выделенную сумму в течение года и обучить как можно больше человек. Это делается бесплатно по своей инициативе», — рассказал Салахов.