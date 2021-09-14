19 сентября на площади Нефтяников в Альметьевске выступят Slame и Егор Шип

19 сентября, в последний день осенних выборов, в Альметьевске на площади возле ДК «Нефтьче» состоится фестиваль «Я выбираю счастье», хедлайнерами которого станут популярные исполнители Анет Сай, Егор Шип и Slame. Об этом во время прямого эфира главы района Тимура Нагуманова сообщила замруководителя исполкома района по социальным вопросам Светлана Лаптева.

Фестиваль пройдет в третий раз в рамках проекта «Счастливый Альметьевск». Программа начнется в полдень и завершится в 21.00. В этот день будут организованы бесплатные мастер-классы, детская программа, народные гуляния, интерактивные и развлекательные программы, шоу ростовых кукол, тик-ток вечеринка, палатки ремесленников.

«Будут работать торговые ряды и более 30 точек уличной еды от сообщества альметьевских предпринимателей», — рассказала докладчик.

Вечером, в 16.30 начнется концерт с участием казанской кавер-группы Jamberry, татарской Mingazov. Хедлайнерами заявлены Егор Шип, Slame, Анет Сай. «Slame — это наш земляк Вячеслав Исаков, который сейчас выступает в команде Black Star», — отметила Светлана Лаптева.

«Все мероприятия будут проходить с учетом требований Роспотребнадзора. Мы приглашаем всех пообщаться, развлечься и отдохнуть», — резюмировала спикер.